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Аэропорту Белгорода запрет на полёты продлили до 19 мая

12 мая 06:59
Фото: Бел.Ру
Временное ограничение полётов ввели после начала спецоперации.

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полёты из Белгорода — до 19 мая. Также остаются закрытыми аэропорты в Анапе, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Из-за этого авиакомпании вынуждены перевозить пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы.

К слову, это не первое продление временного режима закрытого неба. Изначально ограничения ввели 24 февраля, а затем продлевали до 2 марта, 8 марта, 14 марта, 20 марта, 1 апреля, 7 апреля, 13 апреля, 19 апреля, 25 апреля, 1 мая, 7 мая и 13 мая.

Из-за простоя некоторым сотрудникам аэропорта Белгорода сократили зарплату.

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