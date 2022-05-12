Аэропорту Белгорода запрет на полёты продлили до 19 мая

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полёты из Белгорода — до 19 мая. Также остаются закрытыми аэропорты в Анапе, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Из-за этого авиакомпании вынуждены перевозить пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы.
К слову, это не первое продление временного режима закрытого неба. Изначально ограничения ввели 24 февраля, а затем продлевали до 2 марта, 8 марта, 14 марта, 20 марта, 1 апреля, 7 апреля, 13 апреля, 19 апреля, 25 апреля, 1 мая, 7 мая и 13 мая.