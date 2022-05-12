Аэропорту Белгорода запрет на полёты продлили до 19 мая

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полёты из Белгорода — до 19 мая. Также остаются закрытыми аэропорты в Анапе, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.