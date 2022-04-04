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В Госдуме предложили поддержать южные аэропорты РФ в первую очередь

4 апреля 11:25
Фото: «Бел.Ру»
11 аэропортов, в том числе в Белгороде, простаивают с начала спецоперации на Украине. В Госдуме уверены, что их нужно срочно поддержать для сохранения рабочих мест и быстрого восстановления. Предложения депутатов перечислили в «Парламентской газете».

В России с 24 февраля простаивают 11 аэропортов на юге и в центре страны. В этом списке есть и белгородская воздушная гавань.

Член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов считает, что несмотря на сложную ситуацию во всей авиаотрасли в стране, именно эти аэропорты нужно поддержать в первую очередь. Соответствующее письмо он направил главе Минтранса РФ Виталию Савельеву. В числе прочего депутат предлагает смягчить налоговую и финансовую нагрузку, совершенствовать механизм транспортной логистики.

То, что существует острая проблема, признала и зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Она считает, что следует отменить южным аэропортам налоги на период простоя.

В издании напоминают, что на совещании по поддержке авиаотрасли президент РФ Владимир Путин поручил компенсировать аэропортам расходы на период простоя, а также сохранить рабочие коллективы.

Аэропорт в Белгороде останется закрытым до 7 апреля. Не исключено, что Росавиация может продлить ограничение: такое уже наблюдалось несколько раз с 24 февраля.

По словам гендиректора аэропорта Елены Безбородовой, на конец марта 170 сотрудников аэропорта находились в вынужденном простое. Она добавила, что планов на сокращение нет.

Спустя время стало известно, что зарплату на период простоя сократили работникам службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов: сообщалось, что они получат 2/3 оклада.

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