В Госдуме предложили поддержать южные аэропорты РФ в первую очередь

В России с 24 февраля простаивают 11 аэропортов на юге и в центре страны. В этом списке есть и белгородская воздушная гавань.
Член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов считает, что несмотря на сложную ситуацию во всей авиаотрасли в стране, именно эти аэропорты нужно поддержать в первую очередь. Соответствующее письмо он направил главе Минтранса РФ Виталию Савельеву. В числе прочего депутат предлагает смягчить налоговую и финансовую нагрузку, совершенствовать механизм транспортной логистики.
То, что существует острая проблема, признала и зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Она считает, что следует отменить южным аэропортам налоги на период простоя.
В издании напоминают, что на совещании по поддержке авиаотрасли президент РФ Владимир Путин поручил компенсировать аэропортам расходы на период простоя, а также сохранить рабочие коллективы.
Аэропорт в Белгороде останется закрытым до 7 апреля. Не исключено, что Росавиация может продлить ограничение: такое уже наблюдалось несколько раз с 24 февраля.
По словам гендиректора аэропорта Елены Безбородовой, на конец марта 170 сотрудников аэропорта находились в вынужденном простое. Она добавила, что планов на сокращение нет.
Спустя время стало известно, что зарплату на период простоя сократили работникам службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов: сообщалось, что они получат 2/3 оклада.