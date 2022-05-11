Власти определят формат последних звонков и выпускных в Белгородской области

Posted 11 мая 2022, 08:47
Published 11 мая 2022, 08:47
Modified 1 декабря, 08:39
Updated 1 декабря, 08:39
На оперсовещании 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о праздничных мероприятиях в школах. Он поручил министерству образования подготовить доклад о проведении последних звонков и выпускных.
Нам нужно решить крайне сложную проблему. Не забываем и о традиции выпускников встречать рассвет. Мы сразу встаём перед выбором: праздник не хотим испортить и обеспечить безопасность детей. Вячеслав Гладков
Отметим, что школьников из районов, которые граничат с Украиной, для сдачи выпускных экзаменов будут вывозить вглубь Белгородской области.