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Posted 11 мая 2022, 08:47

Published 11 мая 2022, 08:47

Modified 1 декабря, 08:39

Updated 1 декабря, 08:39

Власти определят формат последних звонков и выпускных в Белгородской области

11 мая 2022, 08:47
Сюжет
Губернатор
Главная задача — обеспечить безопасность детей и не испортить им праздник, отметил губернатор.

На оперсовещании 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался о праздничных мероприятиях в школах. Он поручил министерству образования подготовить доклад о проведении последних звонков и выпускных.

Нам нужно решить крайне сложную проблему. Не забываем и о традиции выпускников встречать рассвет. Мы сразу встаём перед выбором: праздник не хотим испортить и обеспечить безопасность детей. Вячеслав Гладков

Отметим, что школьников из районов, которые граничат с Украиной, для сдачи выпускных экзаменов будут вывозить вглубь Белгородской области.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Украина#Школа#Выпускной#Эксклюзив#Последний звонок#Вячеслав Гладков
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