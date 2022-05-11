Школьников из приграничных белгородских районов будут вывозить для сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Posted 11 мая 2022, 08:35
Published 11 мая 2022, 08:35
Modified 1 декабря, 08:39
Updated 1 декабря, 08:39
Во время оперсовещания 11 мая министр образования Белгородской области Андрей Милёхин сообщил, что в регионе не будут работать некоторые пункты сдачи Единого и Обязательного госэкзаменов (ЕГЭ и ОГЭ). Дело в том, что они находятся в районах, которые граничат с Украиной.
По словам Милёхина, эти пункты выведены из общего перечня. Детей, которые были за ними закреплены, вывезут для сдачи экзамена вглубь Белгородской области.
Также в школах, которые находятся в приграничных районах, проводятся встречи с родителями. Им объясняют, как дети будут сдавать экзамены в сложившейся ситуации.
Неделей ранее губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова попросили отменить ОГЭ, потому что дети плохо спят и переживают. В ответ на это чиновник заявил, что такие решения он не принимает, поэтому экзамены не отменит.