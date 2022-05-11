Школьников из приграничных белгородских районов будут вывозить для сдачи ЕГЭ и ОГЭ

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В Белгородской области не будут работать шесть пунктов для сдачи экзаменов рядом с Украиной в целях безопасности. Куда будут отвозить детей — в материале.

Во время оперсовещания 11 мая министр образования Белгородской области Андрей Милёхин сообщил, что в регионе не будут работать некоторые пункты сдачи Единого и Обязательного госэкзаменов (ЕГЭ и ОГЭ). Дело в том, что они находятся в районах, которые граничат с Украиной. По словам Милёхина, эти пункты выведены из общего перечня. Детей, которые были за ними закреплены, вывезут для сдачи экзамена вглубь Белгородской области. Также в школах, которые находятся в приграничных районах, проводятся встречи с родителями. Им объясняют, как дети будут сдавать экзамены в сложившейся ситуации. Неделей ранее губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова попросили отменить ОГЭ, потому что дети плохо спят и переживают. В ответ на это чиновник заявил, что такие решения он не принимает, поэтому экзамены не отменит.