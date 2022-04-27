Руководители белгородских организаций готовы принять 3,2 тыс. беженцев на работу

Вынужденным переселенцам предлагают на выбор 119 профессий. Требуются как дипломированные специалисты, так и те, у кого нет высокой квалификации. Работу беженцам предлагают в различных сферах: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство и ЖКХ, торговля.