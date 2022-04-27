Руководители белгородских организаций готовы принять 3,2 тыс. беженцев на работу

Беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, Украины готовы трудоустроить 215 работодателей. Они могут принять 3153 человека.
Вынужденным переселенцам предлагают на выбор 119 профессий. Требуются как дипломированные специалисты, так и те, у кого нет высокой квалификации. Работу беженцам предлагают в различных сферах: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство и ЖКХ, торговля.
При помощи службы занятости работу уже нашли 18 человек. Десять беженцев сейчас оформляют документы для трудоустройства.
Сотрудники центров занятости регулярно выезжают в ПВР, проводят ярмарки вакансий. Более тысячи беженцев уже прошли анкетирование.
Одна из ярмарок вакансий, напомним, прошла в Белгороде в конце марта. Тогда трудоустройство в регионе предлагали 34 работодателя.