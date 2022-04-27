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Руководители белгородских организаций готовы принять 3,2 тыс. беженцев на работу

27 апреля 12:27
Фото: «Бел.Ру»
Вынужденным переселенцам из Донбасса и Украины предлагают на выбор 119 профессий. Уже нашли работу при помощи службы занятости 18 беженцев, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Десять человек сейчас оформляют документы.
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Беженцы

Беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, Украины готовы трудоустроить 215 работодателей. Они могут принять 3153 человека.

Вынужденным переселенцам предлагают на выбор 119 профессий. Требуются как дипломированные специалисты, так и те, у кого нет высокой квалификации. Работу беженцам предлагают в различных сферах: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство и ЖКХ, торговля.

При помощи службы занятости работу уже нашли 18 человек. Десять беженцев сейчас оформляют документы для трудоустройства.

Сотрудники центров занятости регулярно выезжают в ПВР, проводят ярмарки вакансий. Более тысячи беженцев уже прошли анкетирование.

Одна из ярмарок вакансий, напомним, прошла в Белгороде в конце марта. Тогда трудоустройство в регионе предлагали 34 работодателя.

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