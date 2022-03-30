Кем в Белгородской области могут работать беженцы?

По словам директора Белгородского центра занятости населения Елены Ивановой, в регионе готовы трудоустроить 500 беженцев по различным профессиям.
Сами профессии различные, есть неквалифицированный труд, есть узкие специальности, например, медики, медицинские сёстры, врачи, провизоры. У нас аптеки готовы брать на работу. Также требуются инженеры.Елена Иванова
Гостинично-развлекательный комплекс «Ривьера» готов принять на работу горничных, операторов прачечных, администраторов, поваров, официантов, бармена и врача.
Компания «БелгородДорСтрой» готова обеспечить беженцев, согласившихся работать в компании, жильём, а также помочь в устройстве детей в детские сады и школы. Компании в настоящий момент требуются бухгалтеры по заработной плате, слесарь по ремонту дорожно-строительной техники, водители, электромонтёры, рабочие строительных профессий, а также повара для собственного общепита.
Отметим, что обеспечить жильём беженцев готовы ещё пять работодателей. Всего на работу готовы принять беженцев 34 работодателя из Белгородской области.
Известно, что в ярмарке вакансий для беженцев в «АМАКСЕ» приняли участие девять местных организаций, среди них АО «Швейная фабрика», ООО «Ваш Хлеб», ФГБНУ «Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии наук», ООО «УК Фермер-торг» и т. д.
Для трудоустройства беженцам необходимо иметь российский паспорт, получить статус беженца либо купить патент.