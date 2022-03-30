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Кем в Белгородской области могут работать беженцы?

30 марта 15:09
Фото: Алина Харина / Бел.Ру
30 марта в гостинице «АМАКС» местные организации представили беженцам из ЛНР, ДНР и Украины вакансии. Им предлагают работу поваров, медиков, бухгалтеров, провизоров.
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Беженцы

По словам директора Белгородского центра занятости населения Елены Ивановой, в регионе готовы трудоустроить 500 беженцев по различным профессиям.

Сами профессии различные, есть неквалифицированный труд, есть узкие специальности, например, медики, медицинские сёстры, врачи, провизоры. У нас аптеки готовы брать на работу. Также требуются инженеры.Елена Иванова

Фото: Алина Харина / Бел.Ру

Гостинично-развлекательный комплекс «Ривьера» готов принять на работу горничных, операторов прачечных, администраторов, поваров, официантов, бармена и врача.

Компания «БелгородДорСтрой» готова обеспечить беженцев, согласившихся работать в компании, жильём, а также помочь в устройстве детей в детские сады и школы. Компании в настоящий момент требуются бухгалтеры по заработной плате, слесарь по ремонту дорожно-строительной техники, водители, электромонтёры, рабочие строительных профессий, а также повара для собственного общепита.

Отметим, что обеспечить жильём беженцев готовы ещё пять работодателей. Всего на работу готовы принять беженцев 34 работодателя из Белгородской области.

Известно, что в ярмарке вакансий для беженцев в «АМАКСЕ» приняли участие девять местных организаций, среди них АО «Швейная фабрика», ООО «Ваш Хлеб», ФГБНУ «Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии наук», ООО «УК Фермер-торг» и т. д.

Для трудоустройства беженцам необходимо иметь российский паспорт, получить статус беженца либо купить патент.

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