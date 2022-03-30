Кем в Белгородской области могут работать беженцы?

Компания «БелгородДорСтрой» готова обеспечить беженцев, согласившихся работать в компании, жильём, а также помочь в устройстве детей в детские сады и школы. Компании в настоящий момент требуются бухгалтеры по заработной плате, слесарь по ремонту дорожно-строительной техники, водители, электромонтёры, рабочие строительных профессий, а также повара для собственного общепита.