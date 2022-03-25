Белгородскому здравоохранению компенсируют работу с вынужденными переселенцами

Ещё 105 млн рублей выделят на борьбу с ковидом, 5,9 млн рублей — на надбавку к зарплатам врачам и медикам, работающим с ковид-пациентами, а 22,5 млн рублей — на компенсацию затрат регионального здравоохранения по работе с вынужденными переселенцами.