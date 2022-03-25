Белгородскому здравоохранению компенсируют работу с вынужденными переселенцами

За счёт федеральных средств доходная часть бюджета Белгородской области на 2022 год и плановый период увеличится на 2,4 млрд рублей. Средства направят на реализацию мероприятий социально-культурной сферы.
В 2022 году финансирование выделят на модернизацию школьных систем образования (659 млн рублей), создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся (63 млн рублей), закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок (20 млн рублей) и вовлечение частных медорганизаций в оказание медико-социальных услуг белгородцам старше 65 лет (12,9 млн рублей).
Ещё 105 млн рублей выделят на борьбу с ковидом, 5,9 млн рублей — на надбавку к зарплатам врачам и медикам, работающим с ковид-пациентами, а 22,5 млн рублей — на компенсацию затрат регионального здравоохранения по работе с вынужденными переселенцами.
19 млн рублей направят на популяризацию туризма. Помимо этого, часть финансирования пойдёт на дорожную деятельность (1 млрд рублей), развитие жилищного строительства (68 млн рублей), спортивную инфраструктуру (29 млн рублей) и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры (33,8 млн рублей).