В Белгородской области завершили отопительный сезон

Напомним, изначально завершить отопительный сезон планировали ещё в середине апреля. Дело в том, что белгородцы активно жаловались губернатору на духоту в квартирах. Позже решение «переиграли». Например, в Белгороде отопительный сезон продлили до 24 апреля.