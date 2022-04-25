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В Белгородской области завершили отопительный сезон

25 апреля 06:25
Фото: Бел.Ру
Ранее отопление отключили в четырёх муниципалитетах, завершат его и в оставшихся 18 районах. Замгубернатора заявил, что среднесуточная температура позволяет перейти к восстановительным работам.

На оперсовещании заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев заявил, что в 18 муниципалитетах с 25 апреля завершают отопительный сезон.

Ранее отопление отключили в Старооскольском, Губкинском и Яковлевском городских округах, а также в Красногвардейском районе.

По данным Полежаева, в 753 объектах уже прекращена подача тепла. Отопительный сезон завершают в дошкольных и образовательных учреждениях.

Завершаем отопительный сезон. Среднесуточная температура позволяет это сделать. Она стабильна и устойчива. Вчера, 24 апреля, днём было до +18 °С. Константин Полежаев

Напомним, изначально завершить отопительный сезон планировали ещё в середине апреля. Дело в том, что белгородцы активно жаловались губернатору на духоту в квартирах. Позже решение «переиграли». Например, в Белгороде отопительный сезон продлили до 24 апреля.

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#Новости#Отопительный сезон#Белгородская область#Отопление#Константин Полежаев#Губернатор#Эксклюзив#Общество
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