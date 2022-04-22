В чистый четверг на ЖБК-1 освятили 1,5 тысячи пасхальных куличей

«У каждого повара свой рецепт, но, пожалуй, главное — всегда относиться с любовью к своему делу. Вкус блюда напрямую зависит от настроения, с которым человек его готовит. Мы уже много лет готовим выпечку к празднику светлой Пасхи. В этом деле важна и сноровка, и дисциплинированность. В любом случае, основа — это правильное соотношение компонентов и качественное сырьё», — рассказывают о секретах приготовления повара комбината питания ЖБК-1.