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В чистый четверг на ЖБК-1 освятили 1,5 тысячи пасхальных куличей

22 апреля 08:33
Фото: " ЖБК-1"
Работники комбината питания испекли традиционный пасхальный хлеб для белгородцев.
Сюжет
Пасха

В чистый четверг настоятель храма иконы Божией Матери «Песчанская» села Таврово, священник Георгий Тренис освятил почти 1,5 тысячи пасхальных куличей прямо на производстве. Их приготовили работники ООО «Комбинат питания ЖБК-1». Пасхальный хлеб пекут по традиционному рецепту — с изюмом и белой глазурью, главный ингредиент — это правильное тесто. Работники комбината готовят куличи уже много лет, поэтому у опытных мастеров не возникает сложностей.

«У каждого повара свой рецепт, но, пожалуй, главное — всегда относиться с любовью к своему делу. Вкус блюда напрямую зависит от настроения, с которым человек его готовит. Мы уже много лет готовим выпечку к празднику светлой Пасхи. В этом деле важна и сноровка, и дисциплинированность. В любом случае, основа — это правильное соотношение компонентов и качественное сырьё», — рассказывают о секретах приготовления повара комбината питания ЖБК-1.

В корпорации чтят традиции главного православного праздника — светлого Христова Воскресения. Выпечку с удовольствием берут как работники структурных подразделений ЖБК-1, так и простые белгородцы. Часть куличей комбинат питания передал подшефным корпорации ЖБК-1 — воспитанникам Разуменского дома детства, часть — военным на передовую.

Всех белгородцев от всей души поздравляю с наступающим праздником! Пусть в вашем доме всегда будет тепло, светло и уютно. Пусть в нём царят любовь, взаимопонимание и уважение!Галина Абрамова, исполнительный директор ООО СЗ «Управляющая компания ЖБК-1»

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#Новости#Пасха#Повара#Паскальные куличи#Жбк#Город
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