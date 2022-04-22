Свыше 4 тонн гуманитарного груза доставили в Белгородскую области для Украины

После начала спецоперации на Украине было принято решение об оказании гуманитарной помощи жителям страны. Так, в Белгородской области развернули четыре пункта приёма ценного груза. На них уже доставили 4423 тонны гумгруза из Росрезерва и субъектов РФ.
Так, в Харьковскую область доставили более 1370 тонн продовольствия и предметов первой необходимости, сообщил начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.
Главный спасатель отметил, что груз доставляют специальные воинские формирования, которые есть в составе МЧС России. Эти сотрудники проходят военную службу. Так, первая группа прибыла в Белгородскую область из Ногинского спасательного центра. Тогда они доставили порядка 30 автофургонов.
В условиях ведения боевых действий ни сотрудник федеральной противопожарной службы, ни тем более гражданский работник не участвует в доставке. Никто не имеет права его туда послать. Это дело военных. Такие спасательные центры с военнослужащими у нас есть. Сергей Потапов
По словам Потапова, гуманитарная помощь очень востребована. Людям везут воду, продукты, медикаменты, средства личной гигиены.
Личный состав работает с перенапряжением и переработкой. На сегодня ни один не задал никаких вопросов и не уволился. Я горжусь коллективом, которым руковожу. Сергей Потапов
Ранее сообщалось, что в Белгородскую область привезли гуманитарный груз из Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Надыма. Сами белгородцы собрали свыше 1135 тонн необходимых вещей и продуктов жителям Донбасса и приграничных областей Украины.