Свыше 4 тонн гуманитарного груза доставили в Белгородскую области для Украины

В условиях ведения боевых действий ни сотрудник федеральной противопожарной службы, ни тем более гражданский работник не участвует в доставке. Никто не имеет права его туда послать. Это дело военных. Такие спасательные центры с военнослужащими у нас есть. Сергей Потапов