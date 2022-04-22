Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свыше 4 тонн гуманитарного груза доставили в Белгородскую области для Украины

22 апреля 09:29
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
Пока в сопредельное государство доставили свыше 1,3 тонны продовольствия и предметов первой необходимости. Грузы поступают из регионов страны и Росрезерва.

После начала спецоперации на Украине было принято решение об оказании гуманитарной помощи жителям страны. Так, в Белгородской области развернули четыре пункта приёма ценного груза. На них уже доставили 4423 тонны гумгруза из Росрезерва и субъектов РФ.

Так, в Харьковскую область доставили более 1370 тонн продовольствия и предметов первой необходимости, сообщил начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов.

Главный спасатель отметил, что груз доставляют специальные воинские формирования, которые есть в составе МЧС России. Эти сотрудники проходят военную службу. Так, первая группа прибыла в Белгородскую область из Ногинского спасательного центра. Тогда они доставили порядка 30 автофургонов.

В условиях ведения боевых действий ни сотрудник федеральной противопожарной службы, ни тем более гражданский работник не участвует в доставке. Никто не имеет права его туда послать. Это дело военных. Такие спасательные центры с военнослужащими у нас есть. Сергей Потапов

По словам Потапова, гуманитарная помощь очень востребована. Людям везут воду, продукты, медикаменты, средства личной гигиены.

Личный состав работает с перенапряжением и переработкой. На сегодня ни один не задал никаких вопросов и не уволился. Я горжусь коллективом, которым руковожу. Сергей Потапов

Ранее сообщалось, что в Белгородскую область привезли гуманитарный груз из Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Надыма. Сами белгородцы собрали свыше 1135 тонн необходимых вещей и продуктов жителям Донбасса и приграничных областей Украины.

25 марта фуру с гумпомощью помогал разгружать российский боксёр Денис Лебедев.

Материалы по теме
Более 350 тонн гуманитарного груза отвезли на Украину за неделюИз Белгородской области на Украину отвезли ещё 104 тонны гуманитарного грузаБелгородцам звонят неизвестные и приглашают на получение гуманитарной помощи
#Новости#Гуманитарная помощь#МЧС#Украина#Белгородская область#Операция на Украине#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46