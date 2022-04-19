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«Бомбёжка была, что грех не проснуться»: жители Головчино рассказали об обстреле

19 апреля 09:32
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
По словам людей, рано утром их разбудил грохот. Впечатления местных жителей опубликовали в телеграм-канале SHOT и в «Мире Белогорья».
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Обстрел

«От грохота проснулись. Такие снаряды летели, такая тут бомбёжка была, что грех не проснуться», — рассказала одна из местных жительниц. В её доме повредился потолок, задело занавески и диван и даже разбило подушку.

Другая жительница Головчино поделилась, что встала в шесть часов утра от очень громкого звука: «Мы думали, что это на нашу крышу летело, но оказалось, чуть мимо». В её доме пострадали окна и крыша.

Ещё одно видео с мужем пострадавшей белгородки опубликовал «Мир Белогорья». Ранее он показал повреждённый гараж и рассказал, что колёса на его авто оказались спущенными. После он завёл журналистов в дом и показал вещи его жены — они были в крови.

«Кровь остановил. Слышу — утихло, и мы перебежали в погреб. И ещё волна пошла», — рассказал белгородец. Его супруга начала терять сознание. Соседи вызвали скорую, но ждать медиков мужчина не стал и сам повёз жену в больницу.

Все видео можно посмотреть в телеграм-канале «Бел.Ру».

Головчино обстреляли со стороны Украины 19 апреля. Известно как минимум о 30 повреждённых домах и трёх пострадавших. Жителям предложили переехать на время из Головчино подальше от границы.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты федерального СК.

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