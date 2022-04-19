«Бомбёжка была, что грех не проснуться»: жители Головчино рассказали об обстреле

Ещё одно видео с мужем пострадавшей белгородки опубликовал «Мир Белогорья». Ранее он показал повреждённый гараж и рассказал, что колёса на его авто оказались спущенными. После он завёл журналистов в дом и показал вещи его жены — они были в крови.