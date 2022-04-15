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Евгений Савченко предложил передать «Макдоналдсы» трудовым коллективам

15 апреля 06:39
Фото: Бел.Ру
Белгородский экс-губернатор упомянул McDonald’s и предложил не лишать иностранные компании собственности, но передать управление трудовым коллективам. Об этом Евгений Савченко написал на своей странице в соцсети.

Бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил не лишать зарубежные компании собственности, по передать управление трудовым коллективам. Начать, по его словам, стоит с McDonald’s.

McDonald’s в России перестал работать месяц назад. В компании заявляли, что 14 марта приостановят работу в РФ. Тем не менее на тот момент офисы продолжали работать как обычно.

Официально McDonald’s объявил о закрытии в России 11 марта. Причиной тогда назвали технологические, логистические и операционные сложности. Сотрудникам пока сохранили заработную плату.

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#Новости#Макдоналдс#Евгений Савченко#Санкции#Экономика
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