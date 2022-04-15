Евгений Савченко предложил передать «Макдоналдсы» трудовым коллективам

Бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил не лишать зарубежные компании собственности, по передать управление трудовым коллективам. Начать, по его словам, стоит с McDonald’s.
McDonald’s в России перестал работать месяц назад. В компании заявляли, что 14 марта приостановят работу в РФ. Тем не менее на тот момент офисы продолжали работать как обычно.
Официально McDonald’s объявил о закрытии в России 11 марта. Причиной тогда назвали технологические, логистические и операционные сложности. Сотрудникам пока сохранили заработную плату.