«Белгородская семья» без Евгения Савченко

Предыдущая группа влияния и без того за несколько последних лет не очень консолидированная. По моему мнению, она окончательно распалась на несколько самостоятельных групп. На, условно говоря, «технократов», «думцев» и «бизнесменов». У каждой из этих групп своё, давно сложившееся мировоззрение (отличное, замечу, «от товарищей»), свой полный комплект кадров и гигантский опыт в реализации проектов практически любого рода. Общим характерным признаком всех этих групп является жёсткая привязанность к региону – подавляющее большинство их участников здесь, как правило, выросли, сформировались как личности. Как говорилось когда-то, именно здесь «тепло родной земли даёт им силы». В этом смысле они – на родной земле, с которой им уходить некуда. Изменение условий существования, так сказать – «угроза жизни», становится для каждой из групп самым серьёзным вызовом. Как правило, подобная ситуация приводит к резкой мобилизации всех доступных ресурсов – внутренних и внешних, тщательному поиску союзников и выработке новых групповых и «союзнических» тактик и стратегий. Это новое для каждой из групп состояние. Невиданное ранее. Трудно сказать, как будет проходить их эволюция в этих обстоятельствах – слишком много возможных вариантов, основанных на объективно неучитываемых факторах.Игорь Орехов