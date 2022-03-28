«Белгородская семья» без Евгения Савченко

Недавно редакция «Бел.Ру» опубликовала материал об изменении центров влияния в Белгородской области с приходом нового губернатора. Что касается команды Евгения Савченко, на протяжении 27 лет она «обрастала» надёжными партнёрами и друзьями, которые активно участвовали в социальной жизни региона, получая за это неплохие места у власти.
Когда пришёл новый губернатор Вячеслав Гладков, он не стал церемониться с прежним составом правительства – меньше чем за полтора года Гладков уволил многих чиновников, входивших в состав команды Савченко. К слову, экс-начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгений Глаголев даже попал под уголовное дело за взятку.
Вячеслав Гладков подрывает влияние «большой белгородской семьи», созданной Евгением Савченко. Сейчас в правительстве региона свои позиции сохранили только Владимир Боровик (заместитель губернатора – министр финансов и бюджетной политики области), Константин Полежаев (заместитель губернатора), Юлия Щедрина (заместитель губернатора) и Елена Батанова (министр социальной защиты населения и труда).
Сам Евгений Савченко в настоящий момент является сенатором – представителем от законодательной власти Белгородской области.
Мы решили узнать, что думают о нынешнем положении бывшей белгородской элиты местные эксперты. По мнению одного из них – бизнесмена, президента Ассоциации «Защита и поддержка микро, малого и среднего бизнеса» Игоря Гладкова – белгородская группа сдала все свои позиции, так как лидер группы потерял своё влияние.
«Сенатор в нынешнее время – это прикрытие бизнеса или политическая пенсия», – считает Игорь Гладков.
Местный бизнес, которым в основном владели родственники и приближённые экс-губернатора, терпит финансовое фиаско, считает Гладков. Работать на общих условиях и быть успешными у бывших элит не получится: «Грядёт разорение капитанов местечковой экономики».
Также мнение о положении группы экс-губернатора Евгения Савченко мы узнали у председателя БРО Общества «Знание» России Игоря Орехова.
Предыдущая группа влияния и без того за несколько последних лет не очень консолидированная. По моему мнению, она окончательно распалась на несколько самостоятельных групп. На, условно говоря, «технократов», «думцев» и «бизнесменов». У каждой из этих групп своё, давно сложившееся мировоззрение (отличное, замечу, «от товарищей»), свой полный комплект кадров и гигантский опыт в реализации проектов практически любого рода. Общим характерным признаком всех этих групп является жёсткая привязанность к региону – подавляющее большинство их участников здесь, как правило, выросли, сформировались как личности. Как говорилось когда-то, именно здесь «тепло родной земли даёт им силы». В этом смысле они – на родной земле, с которой им уходить некуда. Изменение условий существования, так сказать – «угроза жизни», становится для каждой из групп самым серьёзным вызовом. Как правило, подобная ситуация приводит к резкой мобилизации всех доступных ресурсов – внутренних и внешних, тщательному поиску союзников и выработке новых групповых и «союзнических» тактик и стратегий. Это новое для каждой из групп состояние. Невиданное ранее. Трудно сказать, как будет проходить их эволюция в этих обстоятельствах – слишком много возможных вариантов, основанных на объективно неучитываемых факторах.Игорь Орехов
Ещё один из наших экспертов пожелал остаться анонимным. Он также считает, что группа экс-губернатора Евгения Савченко распалась – некоторые представители команды стали «людьми Вячеслава Гладкова», некоторые же начали работать самостоятельно.
Евгений Савченко несёт внушительные потери, потому что его люди от него не то чтобы совсем отказываются, они уходят в сторону. Им приходится считаться с новой силой в регионе – с командой Гладкова. За долгое время, которое прежняя команда губернатора была у власти, сделано очень много было дел и хороших, и не очень. Многие боятся, что начнётся какая-нибудь «чистка». Есть небольшие противоречия между этими командами, но потихоньку они перестают быть людьми именно Савченко, они становятся или сами за себя, или переходят под влияние Гладкова.Эксперт
Сказать точно, кто останется в плюсе из бывших партнёров Евгения Савченко, сложно. Но уже сейчас можно заметить, что новая группа влияния начала подрывать доверие к старой команде местных специалистов.