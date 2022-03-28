Победа Вячеслава Гладкова в выборах губернатора Белгородской области

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14 октября – утверждение состава нового регионального правительства

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7 октября – отставка мэра Белгорода Юрия Галдуна



Октябрь 2021 года - начало строительства двух быстровозводимых ковид-госпиталей под Белгородом и в Старом Осколе

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1 января 2022 – начала действовать новая структура правительства Белгородской области, появились министры и министерства вместо департаментов



‍ Когда Вячеслав Гладков был назначен врио главы региона в ноябре 2020 года, эксперты заявляли, что его политика в Белгородской области будет уравновешенной, направленной на выстраивание отношений с представителями и бизнеса, и интеллигенции, и управляющего слоя региона.



Но уже 9 декабря, спустя месяц, в областном правительстве начались первые кадровые перестановки. Так, и Гладков освободил от должности начальника областного управления по труду и занятости Сергея Нерубенко . А 10 декабря Гладков заявил, что хочет провести в Белгородской области кадровый конкурс.



Одним из первых бывших коллег по работе в других регионах в Белгородскую область приехал Алексей Папченя . Правда, пробыл в регионе чиновник недолго. В последние три года Папченя был и.о. директора «Ставропольского телевидения», а также работал советником Вячеслава Гладкова, когда тот занимал место замгубернатора Севастополя. В Белгородской области Алексей Папченя возглавлял департамент внутренней и кадровой политики. Проработал он на этой должности всего два с половиной месяца. Белгородцы предполагают, что он вернулся в Москву.



Ещё один бывший коллега Гладкова – Владимир Базаров. Сейчас он занимает должность заместителя губернатора Белгородской области, сместив с этого места уволенного за возможное получение взятки Евгения Глаголева.



Ещё одним из первых назначений Гладкова в области было назначение Алексея Семенихина . Он возглавил администрацию губернатора. Больше трёх лет он занимал пост заместителя директора департамента Минэкономразвития РФ. Не доработав год, Семенихин покинул должность главы администрации губернатора 16 ноября. Как отметил Гладков, Семенихин выполнил все поставленные перед ним задачи. Сейчас его место занимает Иван Будлов.



А должность уволенного начальника департамента экономразвития Олега Абрамова занял Дмитрий Гладский. Также в сентябре 2021 года в Белгородской области был назначен новый советник губернатора Рустэм Зайнуллин . До назначения с 2019 года он работал директором департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. С конца октября Зайнуллин стал врио начальника департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области. Он занял место Владимира Шамаева , которого уволили после скандала с подаренной квартирой.



В регионе началась формироваться новая группа влияния – губернатор начинает собирать своих бывших коллег. Во главе области Гладков находится чуть больше года, но уже в регионе пронеслась череда увольнений и арестов.



С приходом Гладкова в Белгородской области началась реализация целого ряда социальных программ, в первую очередь, по обеспечению жильём незащищенных слоев населения. Наконец начали двигаться очереди на получение жилья по соцнайму, которые стояли на месте почти 30 лет, потому что квартир не хватало – в Белгородской области социальное жильё просто не строили. Сначала правительство расширило госпрограмму обеспечения жильём молодых семей. На её реализацию выделили 1,3 млрд рублей. Бесплатные квартиры в 22-24 годах должны получить 1500 семей.



Также в Белгородской области начали строить дома для многодетных семей. В 2022 году их должны построить 147. На каждого из членов семьи придётся по 18 кв.м в помещении.



Жильё предоставят и семьям с детьми-инвалидами. Дома получат семьи, в которых есть ребёнок-инвалид в возрасте до 18 лет.



В регионе планируют удвоить объём построенного многоквартирного жилья до 400 тыс. кв. метров. Это должно понизить стоимость недвижимости. Вячеслав Гладков не согласен с тем, что жильё в регионе стоит 100 тыс. рублей за кв.м.



В 2021 году соцконтракты заключили 2825 малообеспеченных белгородских семей. За 12 месяцев область освоила более 380 млн рублей. В 2022 году при поддержке губернатора Вячеслава Гладкова должны реализовать социальный контракт для 4500 белгородских семей. На эти цели выделят порядка 415 млн рублей.



В 2022 году на строительство и реконструкцию объектов водонапорно-канализационного хозяйства Белгородской области направят порядка 7 млрд рублей, так как средняя изношенность сетей в регионе достигла 67 %. В результате около 382 тысяч жителей перестанут испытывать дефицит питьевой воды, более 260 тысяч человек начнут получать воду нормального качества.



Со времен работы Амана Тулеева в Кузбассе в России не пытались построить социализм в отдельно взятом регионе. Теперь за это взялся белгородский губернатор, а его инициатива от экспертов получила характеристику “гладковский социализм”. Расходная часть бюджета увеличена до 165 млрд рублей, более половины от этой суммы уйдет на социалку. Повсеместно должны повысить зарплаты на 15 %, в прошлом году бюджетникам повысили зарплату на 20 %. ВРП вырос в Белгородской области на 30 %. Как будет жить регион, определит стратегия до 2030 года. Белгород получит новую транспортную сеть и свое уникальное лицо, которое сформируют лучшие архитекторы мира.



Вячеслав Гладков играет на повышение ставок, используя свой лоббистский потенциал. К нему теперь привлечено внимание коллег по губернаторскому корпусу. Если проект с «социализмом» удастся реализовать в Белгородской области, то его масштабируют на всю страну. В случае провала Гладкова главы региона и дальше смогут работать в привычном режиме. Так что коллеги из других субъектов не заинтересованы в повышении влиятельности технократа.

