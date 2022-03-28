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Белгородская
повестка-2022
Как изменились центры влияния с приходом Гладкова
Эпоха «вечного» губернатора Белгородской области Евгения Савченко прошла. На смену ей наступило время амбициозного главы региона Вячеслава Гладкова. «Бел.ру» фиксирует конфигурацию центров влияния в моменте.
За последние тридцать лет в Белгородской области сложилась сложная система из клановых и родственных связей. Она уверенно существовала и радовала своих бенефициаров, пока кресло губернатора не занял Вячеслав Гладков. Новый амбициозный глава региона, натолкнувшись на сопротивление системы, решил ее разрушить. Полномочия и тёплые места больше не передаются по наследству или знакомству. Гладков выстраивает свою систему с компетентными людьми, в том числе и из других регионов.
С приходом нового губернатора свою влиятельность и должности потеряли многие приближённые бывшего руководителя территории. Сейчас можно по пальцам пересчитать бывших членов команды Евгения Савченко, которые находятся на своих должностях в правительстве.
За последние два года изменилось и отношение к силовикам, которые ранее имели большую влиятельность. Одни начальники силовых структур просто покинули свои должности, а другие – пропали из информационного поля. Эксперты связывают такое положение дел с усилением административного аппарата и влиянием нынешней региональной власти.
Годами строившаяся система ушла в прошлое, какой будет новая – пока вопрос. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сейчас начинает формировать свою группу, в основном из бывших коллег из других регионов России.
«Белгородская семья»
23 июня – арест экс-начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгения Глаголева. Чиновника подозревают в получении взятки.
22 июля – увольнение начальника департамента экономического развития Белгородской области Олега Абрамова в связи с утратой доверия.
8 октября – увольнение замглавы по социальному блоку Наталии Зубаревой и начальника департамента имущественных и земельных отношений Валерия Шамаева. Причина увольнения неизвестна, однако их уволили после скандала с подаренными квартирами.
Владимир Зотов и Геннадий Бобрицкий попали в топ-10 богатых бизнесменов Белгородской области. Первое место рейтинга занял Зотов. Геннадий Бобрицкий оказался на 84-м месте рейтинга.
Практически 30 лет экс-губернатор Белгородской области «обрастал» надёжными партнёрами и друзьями, которые активно участвовали в социальной жизни региона, получая за это неплохие места у власти. Семейные и партнёрские отношения встречались также среди представителей областного правительства и городской администрации.
После своего ухода 17 сентября 2020 года с должности главы региона Евгений Савченко пытался поставить на эту должность своего преемника Дениса Буцаева. Почти два месяца Буцаев фактически исполнял обязанности главы региона до того момента, когда в ноябре на должность врио губернатора Владимир Путин утвердил Вячеслава Гладкова.
В работе Гладков не церемонился с прежним составом правительства. Так, сын Сергея Глаголева, ректора БГТУ им. В.Г. Шухова, Евгений был арестован и подозревается в получении взятки. У бывшего замгубернатора Наталии Зубаревой и начальника департамента имущественных и земельных отношений Валерия Шамаева были найдены «подаренные» квартиры. Чиновников уволили. Помимо этого, покинул свой пост с формулировкой «утрата доверия» Олег Абрамов, начальник департамента экономического развития Белгородской области.
Новый губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подрывает влияние «большой белгородской семьи», созданной Евгением Савченко. Команда Савченко почти развалилась. На сегодняшний момент свои посты сохранили только Владимир Боровик (заместитель губернатора – министр финансов и бюджетной политики области), Константин Полежаев (заместитель губернатора), Юлия Щедрина (заместитель губернатора) и Елена Батанова (министр социальной защиты населения и труда).
Также одним из ярых соратников экс-главы региона является Владимир Зотов, ранее занимавший ключевые должности в администрации губернатора. В 2021 году Зотов снова возглавил топ богатейших бизнесменов Белгородской области с прибылью в 3,9 млрд рублей. Он является совладельцем 43 предприятий, бенефициаром — в 59 компаниях. Основной доход ему приносит владение доли в уставном капитале ГК «Агро-Белогорье». Своё состояние Зотов сколотил под покровительством Савченко. Не без его участия он получил льготы на землю во время строительства аквапарка и аэропорта.
К слову, дочь Владимира Зотова Лина Зотова является владелицей ООО «Стиль жизни» и совладелицей (18,93 доли в уставном капитале) компании ООО «Крит». Ещё 81,07 % этой же компании – во владении дочери экс-губернатора Ольги Савченко. Также Ольге принадлежит 50% доли в уставном капитале компании ООО «Сити-Молл», ООО «НБ-Ритейл» и ООО «Стола Продакшнс».
Известно, что главному бизнесмену региона уже удалось подружиться с Вячеславом Гладковым, поскольку их часто начали замечать вместе на мероприятиях. Напомним, что в первый месяц нахождения Гладкова в регионе Владимир Зотов провёл ему экскурсию по местам досуга, которые курирует, – «Мастерславль», зоопарк, Пикник-парк.
государственное и муниципальное управление
торговля
сельхозпредприятия, птицефабрики, свиноводческие предприятия, молочное животноводство, производство кормов, производство свинины, растениеводство,
Савченко Евгений Степанович
Член Совета Федерации
Зотова Лина
Владимировна
Савченко Ольга
Евгеньевна
Зотов Владимир
Фёдорович
Владелец ГК «Агро-Белогорье»
Владелица ООО «Сити-Молл», ООО «НБ-Ритейл», ООО «Стола Продакшнс»
Владелица
ООО «Стиль жизни»
Бобрицкий Геннадий Алексеевич
ООО
«Управляющая компания „Приосколье“»
Шамаев Валерий
Павлович
Зубарева Наталия Николаевна
Абрамов Олег
Васильевич
Экс-начальник департамента экономического развития Белгородской области
Экс-заместитель губернатора по социальному блоку
Экс-начальник департамента имущественных и земельных отношений
Глаголев Евгений Сергеевич
Экс-начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области
ГК «Агро-Белогорье»
ООО «Сити-Молл»
ООО «НБ-Ритейл»
ООО «Стола Продакшн»
ООО «Стиль жизни»
ООО «Управляющая компания „Приосколье“»
«БЭЗРК-Белгранкорм»
Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ
Команда Гладкова
Победа Вячеслава Гладкова в выборах губернатора Белгородской области
14 октября – утверждение состава нового регионального правительства
7 октября – отставка мэра Белгорода Юрия Галдуна
Октябрь 2021 года - начало строительства двух быстровозводимых ковид-госпиталей под Белгородом и в Старом Осколе
1 января 2022 – начала действовать новая структура правительства Белгородской области, появились министры и министерства вместо департаментов
Когда Вячеслав Гладков был назначен врио главы региона в ноябре 2020 года, эксперты заявляли, что его политика в Белгородской области будет уравновешенной, направленной на выстраивание отношений с представителями и бизнеса, и интеллигенции, и управляющего слоя региона.
Но уже 9 декабря, спустя месяц, в областном правительстве начались первые кадровые перестановки. Так, и Гладков освободил от должности начальника областного управления по труду и занятости Сергея Нерубенко . А 10 декабря Гладков заявил, что хочет провести в Белгородской области кадровый конкурс.
Одним из первых бывших коллег по работе в других регионах в Белгородскую область приехал Алексей Папченя . Правда, пробыл в регионе чиновник недолго. В последние три года Папченя был и.о. директора «Ставропольского телевидения», а также работал советником Вячеслава Гладкова, когда тот занимал место замгубернатора Севастополя. В Белгородской области Алексей Папченя возглавлял департамент внутренней и кадровой политики. Проработал он на этой должности всего два с половиной месяца. Белгородцы предполагают, что он вернулся в Москву.
Ещё один бывший коллега Гладкова – Владимир Базаров. Сейчас он занимает должность заместителя губернатора Белгородской области, сместив с этого места уволенного за возможное получение взятки Евгения Глаголева.
Ещё одним из первых назначений Гладкова в области было назначение Алексея Семенихина . Он возглавил администрацию губернатора. Больше трёх лет он занимал пост заместителя директора департамента Минэкономразвития РФ. Не доработав год, Семенихин покинул должность главы администрации губернатора 16 ноября. Как отметил Гладков, Семенихин выполнил все поставленные перед ним задачи. Сейчас его место занимает Иван Будлов.
А должность уволенного начальника департамента экономразвития Олега Абрамова занял Дмитрий Гладский. Также в сентябре 2021 года в Белгородской области был назначен новый советник губернатора Рустэм Зайнуллин . До назначения с 2019 года он работал директором департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. С конца октября Зайнуллин стал врио начальника департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области. Он занял место Владимира Шамаева , которого уволили после скандала с подаренной квартирой.
В регионе началась формироваться новая группа влияния – губернатор начинает собирать своих бывших коллег. Во главе области Гладков находится чуть больше года, но уже в регионе пронеслась череда увольнений и арестов.
С приходом Гладкова в Белгородской области началась реализация целого ряда социальных программ, в первую очередь, по обеспечению жильём незащищенных слоев населения. Наконец начали двигаться очереди на получение жилья по соцнайму, которые стояли на месте почти 30 лет, потому что квартир не хватало – в Белгородской области социальное жильё просто не строили. Сначала правительство расширило госпрограмму обеспечения жильём молодых семей. На её реализацию выделили 1,3 млрд рублей. Бесплатные квартиры в 22-24 годах должны получить 1500 семей.
Также в Белгородской области начали строить дома для многодетных семей. В 2022 году их должны построить 147. На каждого из членов семьи придётся по 18 кв.м в помещении.
Жильё предоставят и семьям с детьми-инвалидами. Дома получат семьи, в которых есть ребёнок-инвалид в возрасте до 18 лет.
В регионе планируют удвоить объём построенного многоквартирного жилья до 400 тыс. кв. метров. Это должно понизить стоимость недвижимости. Вячеслав Гладков не согласен с тем, что жильё в регионе стоит 100 тыс. рублей за кв.м.
В 2021 году соцконтракты заключили 2825 малообеспеченных белгородских семей. За 12 месяцев область освоила более 380 млн рублей. В 2022 году при поддержке губернатора Вячеслава Гладкова должны реализовать социальный контракт для 4500 белгородских семей. На эти цели выделят порядка 415 млн рублей.
В 2022 году на строительство и реконструкцию объектов водонапорно-канализационного хозяйства Белгородской области направят порядка 7 млрд рублей, так как средняя изношенность сетей в регионе достигла 67 %. В результате около 382 тысяч жителей перестанут испытывать дефицит питьевой воды, более 260 тысяч человек начнут получать воду нормального качества.
Со времен работы Амана Тулеева в Кузбассе в России не пытались построить социализм в отдельно взятом регионе. Теперь за это взялся белгородский губернатор, а его инициатива от экспертов получила характеристику “гладковский социализм”. Расходная часть бюджета увеличена до 165 млрд рублей, более половины от этой суммы уйдет на социалку. Повсеместно должны повысить зарплаты на 15 %, в прошлом году бюджетникам повысили зарплату на 20 %. ВРП вырос в Белгородской области на 30 %. Как будет жить регион, определит стратегия до 2030 года. Белгород получит новую транспортную сеть и свое уникальное лицо, которое сформируют лучшие архитекторы мира.
Вячеслав Гладков играет на повышение ставок, используя свой лоббистский потенциал. К нему теперь привлечено внимание коллег по губернаторскому корпусу. Если проект с «социализмом» удастся реализовать в Белгородской области, то его масштабируют на всю страну. В случае провала Гладкова главы региона и дальше смогут работать в привычном режиме. Так что коллеги из других субъектов не заинтересованы в повышении влиятельности технократа.
государственное и муниципальное управление
строительство
благоустройство
ЭКОНОМИческая деятельность
Гладков Вячеслав Владимирович
Губернатор Белгородской области
Зайнуллин Рустэм Шаукатович
Гладский Дмитрий Глебович
Базаров Владимир Васильевич
Заместитель губернатора Белгородской области
Заместитель губернатора Белгородской области
Заместитель губернатора области – министр имущественных и земельных отношений области
Будлов Иван
Михайлович
Заместитель губернатора области – руководитель администрации губернатора области
Тарантова Оксана Вадимовна
Шевцова Олеся
Олеговна
Жуков Алексей
Сергеевич
Руководитель ТРК «Мир Белогорья»
Экс-генеральный директор АНО «ИД «Мир Белогорья»
Министр общественных коммуникаций области
ООО «Архитектурно-планировочное бюро»
ГУП «Белоблводоканал»
ГУП «Белоблтехинвентаризация»
ООО «Центр экологической безопасности»
ООО «Единая транспортная компания»
ООО «Мясные фермы — Искра»
ООО «Клиника Сердца»
ГУП «Стоматологическая поликлиника № 2»
АО «Белгородская ипотечная корпорация»
АО «Корпорация „Развитие“»
АО Специализированный застройщик «Дирекция Юго-Западного района»
АО «Белтранссервис»
АО «Региональный расчетно-кассовый центр»
АО «Медтехника»
ЗАО «Молоко Белогорья»
ГУП «Белгородоблпроект»
Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ
Александр ХАричев
Начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета России
Денис МАнтуров
Бывший министр промышленности и торговли РФ
Силовики
В ноябре 2021 года белгородское управление ФСБ возглавил силовик из Ставропольского края Александр Кулагин.
В марте 2021 годе глава УМВД по Белгородской области Василий Умнов раскритиковал региональную систему «Безопасный город», назвав её «позавчерашним днём».
Начальник ГИБДД Олег Толстой вышел победителем в споре с мэром Белгорода Юрием Галдуном об устройстве переходов на проспекте Хмельницкого.
Начальник УФСИН по Белгородской области Игорь Видашев подал в суд на авторов фильма-расследования про местные колонии.
После ухода Савченко силовики отправили под суд многих представителей региональной власти. К примеру, экс-главу департамента строительства и транспорта области Евгения Глаголева. Вспомним также братьев Фуглаевых – депутата горсовета Белгорода Сергея Фуглаева и гендиректора УК ТГ «Добрыня» Анатолия Фуглаева, которых задержали в конце 2020 года. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.
3 декабря 2021 года громким было задержание по подозрению в получении взятки гендиректора ЕТК Алексея Попова. Его подозревают в получении 900 тыс. рублей от представителя коммерческой организации. Задержали в 2021 году и чиновника Ростехнадзора Белгородской области. Он получил взятку стройматериалами.
За год силовики «засветились» не только в арестах чиновников, но и в ярких высказываниях против муниципальной власти. Пока Вячеслав Гладков занимается формированием новой команды, в силовых структурах чувствуется усиление влияния. Однако, скорее всего, такое положение временно. В период смены властных команд и парадигм силовики могут повысить собственные показатели эффективности громкими задержаниями. Такая возможность открывается в лучшем случае раз в пять лет.
В 2021 году покинул пост начальника УФСБ России по Белгородской области Сергей Рожков. Сейчас он работает проректором Высшей школы экономики. Однако, по итогам 2021 года Рожков стал единственным силовиком области, который вошёл в первую десятку топ-100 влиятельных людей. Многие эксперты связывают такой уровень влиятельности с увольнением и арестом чиновника Евгения Глаголева. Уголовные дела вели федеральные силовики, однако без участия местного ФСБ здесь не обошлось.
Сейчас управляет региональным ФСБ выходец из Ставропольского края – предыдущего региона работы Вячеслава Гладкова – Александр Кулагин.
Начальник УМВД России по Белгородской области Василий Умнов в 2021 году почти не попадал в информационное поле. А вот начальник ГИБДД Олег Толстой, наоборот, открыто вступил в полемику с тогдашним мэром Белгорода Юрием Галдуном по поводу замены наземных пешеходных переходов на лифты в подземных переходах на проспекте Богдана Хмельницкого. Позиция силовика возобладала. После этого в адрес главного автоинспектора региона эмоционально высказался известный российский урбанист Илья Варламов. Он заявил, что начальник региональной Госавтоинспекции «в детстве с хомяками не наигрался, и теперь он экспериментирует на жителях».
Начальник белгородского УФСИН Игорь Видашев не постеснялся судиться с авторами фильма о махинациях и растратах в его ведомстве. Силовик требовал взыскать 200 тыс. рублей за клевету, но в итоге ответчик заплатил всего 50 тыс. рублей. Репутации ведомства, пострадавшей после скандала с пытками по всей стране, это мало помогло.
Руководитель СУ СК России по Белгородской области Станислав Захаров, наоборот, слишком редко появляется на публике и в СМИ, как и Сергей Потапов, начальник регионального ГУ МЧС. После смены власти он потерял свои высокие позиции в рейтинге влиятельности.
Правоохранительная деятельность
Кулагин Александр Витальевич
Член Совета Федерации
Видашев Игорь
Игоревич
Толстой Олег Владимирович
Умнов Василий
Петрович
Владелец ГК «Агро-Белогорье»
Владелица ООО «Сити-Молл», ООО «НБ-Ритейл», ООО «Стола Продакшнс»
Владелица ООО «Стиль жизни»
Захаров Станислав Александрович
ООО
«Управляющая компания „Приосколье“»
Торговченков Владимир Иванович
Потапов Сергей
Петрович
Экс-начальник департамента экономического развития Белгородской области
Экс-заместитель губернатора по социальному блоку
Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ
Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ
Михаил Черников
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ
Аркадий Гостев
Директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ
Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ
Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ
Александр Чуприян
ВРИО министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Лидеры повестки
«ЭФКО» И СЕРГАЧEВЫ
Валерий Сергачев работал в областном правительстве и занимался кадровыми вопросами. Позже он был назначен первым вице-губернатором и занимался модернизацией работы региональной власти. После нескольких лет отсутствия, в начале 2021 года Сергачёв был назначен заместителем председателя Белгородской областной Думы. Также он был совладельцем «ЭФКО» – градообразующего предприятия Алексеевки, а его сын руководит Алексеевским городским округом.
Станислав Сергачев – сын Валерия Сергачёва. С 2015 года он является главой администрации Алексеевского горокруга. До назначения он работал на руководящих должностях в УК «ЭФКО».
Известно, что в прошлом году компания «ЭФКО» должна была получить 890 млн рублей от Минсельхоза за низкую цену на сахар и растительное масло. Денежные средства должны помочь производителям выпускать и продавать товары по фиксированной стоимости.
Что касается новой власти, то созданный во время правления областью Евгения Савченко инновационный центр «ЭФКО» – «Бирюч» приглянулся новому белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову, который нацелен на развитие науки в регионе. 25 марта 2021 года центр показали делегации из Калужской области. Тогда губернатор назвал разработки «Бирюча» «полётом научной мысли».
Сергачёв-старший в 2021 году был одним из тех, кто предложил поддержать патент для сельских ИП. Кроме того, он был одним из инициаторов ужесточения закона о тишине в Белгородской области.
Если говорить о финансовом состоянии Валерия Сергачёва, то у него достаточно необычный автопарк. Помимо машин Porsche Cayenne S и Toyota Land Cruiser 200 у депутата есть два снегоболотоха и легковой прицеп Athletic. В 2020 году доход депутата превысил 10,1 млн рублей. А вот сын Валерия Сергачёва Станислав в 2020 году заработал за год больше бывшего мэра областного центра Юрия Галдуна. Так, сумма его дохода за год составила 2,7 млн рублей. Учитываются доходы от вкладов в банках.
КОНСТАНТИН И СЕРГЕЙ КУРГАНСКИЕ
В сентябре 2017 года Константин Курганский сменил своего отца Сергея на посту начальника регионального управления культуры, а позже стал замгубернатора по социальному блоку. Сейчас он – министр культуры Белгородской области. Сергей Курганский был назначен ректором Белгородского государственного института искусств и культуры. 28 октября 2021 года Курганский-старший также стал депутатом облдумы.
В начале прошлого года в Сети появилось видео, на котором студенты Белгородского института искусств и культуры размахивали флагами, а на фоне звучали фразы «Путин — наш президент!» и «Владимир Владимирович, мы с вами!».
Позже выяснилось, что студенты были не в курсе, в каком флешмобе они участвовали. Ректор БГИИК Сергей Курганский тогда сообщил, что обучающимся просто не успели рассказать подробности флешмоба. Также, по его мнению, в ролике ничего постыдного нет. А проректор Наталья Бараниченко отметила, что вуз выполнял социальный заказ, а из-за сроков она не успела раскрыть студентам детали видео. На фоне скандала проректору пришлось уволиться.
В марте 2021 года одно из местных изданий направило Сергею Курганскому вопрос о вовлечении молодёжи от 14 лет в общественно-политическую жизнь региона. На что Курганский ответил, что несовершеннолетним рано заниматься такой деятельностью. Такую же позицию Курганский высказал и депутатам облдумы, которые планировали создание будущего молодёжного совета. В совет вошли жители области от 14 до 30 лет.
Что касается деятельности Сергея Курганского в облдуме, то по его инициативе все эскизы будущих муралов на домах будут согласовывать с представителями Союза художников. По мнению депутата, к некоторым городским муралам есть вопросы по качеству изображения, особенно к тем, на которых изображены известные персонажи.
30 декабря глава региона Вячеслав Гладков заявил, что Курганский-младший переходит на новое место работы (обратно в управление культуры) и будет министром культуры. Курганский стал первым официально назначенным министром.
БОРЕЦ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ, МЕТАЛЛОИНВЕСТ И МОЛОКО В ШКОЛАХ
Игорь Барщук является депутатом комитета облдумы по экономике и торговле, также он – председатель Совета директоров ЗАО «Боше» – крупнейшего торгового центра в Старом Осколе Белгородской области. В 2020 году он вошёл в топ-50 богатейших бизнесменов Белгородской области с акциями на сумму 279 млн рублей.
В 2021 году ТРЦ «Боше» стал первым в области торговым центром, в котором ввели коронавирусные ограничения – в ТРЦ можно было попасть только по паспорту или QR-коду. Торговый центр стал также первым в регионе, где появилась система входа по QR-кодам на фудкорт. В один из ограничительных дней в «Боше» не впустили непривитого ребёнка, которому только 2,5 года. Делом тогда занялась прокуратура и внесла представление ТРЦ.
Помимо ограничительных мер в своём торговом центре, Барщук поддерживал введение QR-кодов в регионе. Он считал, что «QR-коды – это инструмент побуждения к вакцинации». А в период локдауна, с 30 октября по 7 ноября, депутат предложил приостановить торговлю алкоголем. Однако как алкоголь помешает белгородцам соблюдать самоизоляцию, он не объяснил.
Андрей Угаров входит в комитет областной Думы по бюджету, финансам и земельным отношениям. За 2021 год доход депутата составил 258,2 млн рублей. В октябре 2021 года Андрей Угаров покинул пост первого заместителя гендиректора «Металлоинвеста». Эту должность он занимал с 2011 года. Угаров входит в список влиятельных белгородцев, такое положение объясняется тем, что горняки и металлурги играют в Белгородской области важную роль как основные налогоплательщики в бюджет региона.
Так, компания «Металлоинвест» активно закупала в 2021 году томографы и бытовую технику в белгородские больницы, выделила 5 млн рублей на обеды врачей, ежедневно поставляла в медучреждения порядка 14 тонн кислорода.
Напомним, ещё при власти Савченко, в 2020 году, «Металлоинвест» инвестировал более 1,7 млрд рублей в развитие области. Позже о вкладе в развитие области 2 млрд рублей с «Металлоинвестом» договорился Вячеслав Гладков.
Ольга Ткаченко входит в комитет областной думы по бюджету, финансам и земельным отношениям. Также она является генеральным директором ЗАО «Томмолоко».
Елена Романенко – заместитель председателя комитета областной думы по АПК, природопользованию и экологии. Председатель Совета директоров ООО УК Агрохолдинг «Авида». Согласно системе «СПАРК», и «Томмолоко», и «Авида» поставляют молочные продукты в школы Белгородской области.
В 2021 году специалисты по питанию рекомендовали отказаться от мёда в школьных столовых, однако молочную продукцию решили сохранить.10 декабря 2021 года во время совещания комитета по бюджету, финансам и земельным отношениям депутаты предложили в школах в один из дней выдавать молочные напитки, а другие четыре дня в неделю выдавать блюда из молочных продуктов.
26 декабря на своей странице «ВКонтакте» губернатор области Вячеслав Гладков написал, что молоко должно присутствовать в рационе школьников, а вот по поводу мёда окончательное решение примут родители.