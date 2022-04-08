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В Белгороде распустились первые тюльпаны

8 апреля 07:56
Фото: телеграм-канал «Электромир Максимова»
Как сообщили в мэрии, высаженные прошлой осенью растения хорошо перезимовали и прорастают. В апреле цветы продолжат высаживать: посадочный материал хранили зимой в специальном холодильнике. Всего в мае в городе распустятся более 2,5 млн тюльпанов

Белгородцы заметили в городе первые распустившиеся тюльпаны. Растут они на участках рядом с теплотрассой.

В горадминистрации рассказали, что растения хорошо перенесли зиму. В апреле планируют высадить ещё больше цветов. Луковицы для посадки хранили в специальном холодильнике с оптимальной температурой. Эти растения расцветут немного позже.

Всего же в мае в Белгороде должно распуститься более 2,5 млн тюльпанов.

Минувшей осенью горожан беспокоил вопрос, почему растения решили высаживать при температурах, близких к минусовым. Мэр Антон Иванов ответил, что всё было под контролем экспертов в сфере ландшафтного дизайна и волноваться белгородцам не стоит. Сообщалось, что на 3 млн луковиц тюльпанов потратили 46 млн рублей.

Растения высадили в том числе для цветочного фестиваля, который планируется провести в мае. Сначала рассматривалось название «Цветочные мелодии», затем его заменили на «Река в цвету».

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