В Белгороде распустились первые тюльпаны

Белгородцы заметили в городе первые распустившиеся тюльпаны. Растут они на участках рядом с теплотрассой.
В горадминистрации рассказали, что растения хорошо перенесли зиму. В апреле планируют высадить ещё больше цветов. Луковицы для посадки хранили в специальном холодильнике с оптимальной температурой. Эти растения расцветут немного позже.
Всего же в мае в Белгороде должно распуститься более 2,5 млн тюльпанов.
Минувшей осенью горожан беспокоил вопрос, почему растения решили высаживать при температурах, близких к минусовым. Мэр Антон Иванов ответил, что всё было под контролем экспертов в сфере ландшафтного дизайна и волноваться белгородцам не стоит. Сообщалось, что на 3 млн луковиц тюльпанов потратили 46 млн рублей.
Растения высадили в том числе для цветочного фестиваля, который планируется провести в мае. Сначала рассматривалось название «Цветочные мелодии», затем его заменили на «Река в цвету».