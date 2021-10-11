Бывшая начальница службы БГБ высказалась об уничтожении многолетников в Белгороде

Posted 11 октября 2021, 12:18
Published 11 октября 2021, 12:18
Modified 1 декабря, 08:04
Updated 1 декабря, 08:04
11 октября бывшая начальница службы по выращиванию декоративных культур Белгорблагоустройства Татьяна Подколоднева высказалась о ситуации в парке Победы. Там, напомним, выкопали многолетние растения.
По словам Татьяны Подколодневой, теперь горожанам практически полгода придётся видеть в центре не многолетники, а «голый чернозём и песко-соляную смесь».
Конечно, цветущие весной тюльпаны создадут вау-эффект, но он будет длиться всего 10 дней. В масштабах года это совсем мало, а стоимость покупки, высадки и ухода за цветами — безумно высокая, речь идёт о десятках миллионов рублей.из поста Татьяны Подколодневой во «ВКонтакте»
Подколоднева удивилась, почему перед тем, как опустошить клумбы, не спросили самих белгородцев: «Уверена, что люди, узнавшие, насколько это дорого, были бы возмущены». Она попросила не ругать работников Белгорблагоустройства, которые выкопали растения. По словам Подколодневой, им вдвойне обидно, поскольку именно они высаживали эти культуры.
Города и столицы гораздо более богатые, чем Белгород — Москва, Казань, европейские города — перешли на новую концепцию круглогодичного присутствия растений. Мы решили удивить тюльпанами и бархотками.из поста Татьяны Подколодневой во «ВКонтакте»
Напомним, Татьяна Подколоднева уволилась в конце августа 2021 года. Она ушла вслед за бывшим руководителем Белгорблагоустройства Александром Верзуном.
Фотографиями опустевших клумб в парке Победы первым 8 октября поделился белгородский урбанист Владимир Титов. Эти снимки широко распространились в соцсетях и вызвали бурное обсуждение.
В мэрии Белгорода 9 октября пояснили, что через неделю на месте выкопанных растений высадят тюльпаны.
Многолетники, которые выкопали, будут на хранении. После того, как тюльпаны отцветут весной, луковицы выкопают. На их месте создадут различные цветочные композиции, в том числе с использованием многолетних цветов, которые выкопали сейчас.телеграм-канал мэрии Белгорода
Отметим, что на прямой линии в июле Вячеслав Гладков пообещал заменить многолетники, которые он назвал «бурьяном», на центральных улицах Белгорода. Позже в Белгорблагоустройстве подтвердили, что некоторые клумбы находятся в запущенном состоянии, но не из-за того, что многолетние растения хуже однолетних, а потому что не хватало рабочих рук для ухода за ними.