Бывшая начальница службы БГБ высказалась об уничтожении многолетников в Белгороде

Отметим, что на прямой линии в июле Вячеслав Гладков пообещал заменить многолетники, которые он назвал «бурьяном», на центральных улицах Белгорода. Позже в Белгорблагоустройстве подтвердили, что некоторые клумбы находятся в запущенном состоянии, но не из-за того, что многолетние растения хуже однолетних, а потому что не хватало рабочих рук для ухода за ними.