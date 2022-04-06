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Жилые дома не будут строить в Центральном парке Белгорода

6 апреля 09:27
Фото: Бел.Ру
Мэрия планирует сделать территорию зоной отдыха. Реализация проекта запланирована на 2023 год.

Мэр Белгорода Антон Иванов в прямом эфире «Объясняем. Белгородская область» прокомментировал реконструкцию Центрального парка. Чиновник отметил, что там планируют сделать место отдыха для всех категорий населения.

Там появится много новых объектов, а также сохранятся прежние — фонтан, шахматный домик, детские площадки и новый каток-роллердром.

То, что там не будут строить жильё, — это железобетонно. В парке нужно провести реновацию. На это брошены все силы, и внимание губернатора в том числе. Это его основная идея. Антон Иванов

Завершить строительство в Центральном парке планируют в 2023 году. Ранее отмечалось, что колесо обозрения перенесут к молодёжному центру «Октябрь». По мнению чиновников, там открывается потрясающий вид на город. Других аттракционов в парке больше не будет. Власти уже анонсировали строительство большого парка аттракционов в районе улицы Корочанской.

Сам Центральный парк разделят на зоны для семейного отдыха, спорта, событийную и тихую.

В Центральном парке Белгорода могут оставить колесо обозрения
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