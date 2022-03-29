Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Центральном парке Белгорода может появиться сад философов

29 марта 12:21
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Всего в рекреационной зоне планируют оборудовать пять функциональных зон. В Архиерейской роще в свою очередь хотят организовать пункты проката и веломаршруты, а также установить смотровую башню. На неиспользуемую зону у Везёлки и Северского Донца у проектировщиков тоже есть планы, сообщили в правительстве региона.

В Белгороде планируют обустроить три общественных пространства. В Центральном парке в результате могут появиться пять функциональных зон: для семейного отдыха, спорта, сад философов, а также событийная и тихая зоны. Несмотря на изменения, в парке должны остаться историческая арка на входе и столы для игры в шахматы, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

В Архиерейской роще планируют организовать пункты проката, оборудовать веломаршруты и площадки для воркаута, установить смотровую башню. Губернатор также заявил, что можно оформить терренкур — тропу здоровья. В целом же, по мнению Вячеслава Гладкова, роща должна стать местом встречи человека с природой.

Проект разрабатывается и для неиспользуемой зоны возле Везёлки и Северского Донца в районе улиц Пугачёва и Северо-Донецкой. В планах — связать пешеходной зоной набережную парка Победы и Сосновку. Для этого хотят создать пешеходный транзит на протяжении всего участка. Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что застройки жилыми домами здесь быть не должно.

Помимо этого, 29 марта стало известно, что в Белгороде появится большой парк аттракционов. Построят его на дальнем берегу Центрального пляжа на улице Корочанской.

Открыть новый парк планируют 5 августа 2023 года. На первом этапе предусмотрено 15–17 аттракционов, сообщил предприниматель и депутат облдумы Владимир Зотов. По словам мэра Антона Иванова, в парке будут в том числе колесо обозрения и американские горки.

Материалы по теме
В мэрии не оценили предложение белгородца украсить Центральный парк сиреньюВ Белгородской области благоустроят парк «Лукоморье»При обустройстве Центрального парка в Белгороде эксперты нашли нарушения
#Новости#Белгород#Центральный парк#Архиерейская роща#Набережная#Вячеслав Гладков#Новости Белгорода#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18