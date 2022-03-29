В Центральном парке Белгорода может появиться сад философов

Проект разрабатывается и для неиспользуемой зоны возле Везёлки и Северского Донца в районе улиц Пугачёва и Северо-Донецкой. В планах — связать пешеходной зоной набережную парка Победы и Сосновку. Для этого хотят создать пешеходный транзит на протяжении всего участка. Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что застройки жилыми домами здесь быть не должно.