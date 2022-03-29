В Центральном парке Белгорода может появиться сад философов

В Белгороде планируют обустроить три общественных пространства. В Центральном парке в результате могут появиться пять функциональных зон: для семейного отдыха, спорта, сад философов, а также событийная и тихая зоны. Несмотря на изменения, в парке должны остаться историческая арка на входе и столы для игры в шахматы, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
В Архиерейской роще планируют организовать пункты проката, оборудовать веломаршруты и площадки для воркаута, установить смотровую башню. Губернатор также заявил, что можно оформить терренкур — тропу здоровья. В целом же, по мнению Вячеслава Гладкова, роща должна стать местом встречи человека с природой.
Проект разрабатывается и для неиспользуемой зоны возле Везёлки и Северского Донца в районе улиц Пугачёва и Северо-Донецкой. В планах — связать пешеходной зоной набережную парка Победы и Сосновку. Для этого хотят создать пешеходный транзит на протяжении всего участка. Вячеслав Гладков в свою очередь заявил, что застройки жилыми домами здесь быть не должно.
Помимо этого, 29 марта стало известно, что в Белгороде появится большой парк аттракционов. Построят его на дальнем берегу Центрального пляжа на улице Корочанской.
Открыть новый парк планируют 5 августа 2023 года. На первом этапе предусмотрено 15–17 аттракционов, сообщил предприниматель и депутат облдумы Владимир Зотов. По словам мэра Антона Иванова, в парке будут в том числе колесо обозрения и американские горки.