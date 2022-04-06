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Новую маршрутную сеть в Белгороде запустят в 2022 году

6 апреля 07:10
Фото: Бел.Ру
Примечательно, что она не будет абсолютно новой. В мэрии её назвали «реновированной старой». Задача сети — исправить прошлые ошибки.

Мэр Белгорода Антон Иванов в прямом эфире проекта «Объясняем. Белгородская область» рассказал о новой маршрутной сети. По словам чиновника, вопрос вывели на уровень региона и теперь им занимается областное министерство транспорта.

Мы видим, что это уже будет не принципиально новая маршрутная сеть, а реновированная старая, которая оптимизирует прошлые ошибки и восполнит потребности граждан. Она должна быть запущена в этом году. Антон Иванов

При этом мэр отметил, что летом администрация должна заключить новые контракты на транспортное обслуживание города. Сейчас чиновники прорабатывают вопрос с коллегами из минтранса.

Стоит отметить, что запускать новую маршрутную сеть власти планируют только после одобрения проекта белгородцами, чтобы не повторить ошибку с переделом улицы Щорса в Белгороде.

Новую маршрутную сеть в Белгороде запустят после обсуждения с горожанами
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