Новую маршрутную сеть в Белгороде запустят в 2022 году

Мэр Белгорода Антон Иванов в прямом эфире проекта «Объясняем. Белгородская область» рассказал о новой маршрутной сети. По словам чиновника, вопрос вывели на уровень региона и теперь им занимается областное министерство транспорта.
Мы видим, что это уже будет не принципиально новая маршрутная сеть, а реновированная старая, которая оптимизирует прошлые ошибки и восполнит потребности граждан. Она должна быть запущена в этом году. Антон Иванов
При этом мэр отметил, что летом администрация должна заключить новые контракты на транспортное обслуживание города. Сейчас чиновники прорабатывают вопрос с коллегами из минтранса.
Стоит отметить, что запускать новую маршрутную сеть власти планируют только после одобрения проекта белгородцами, чтобы не повторить ошибку с переделом улицы Щорса в Белгороде.