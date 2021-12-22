Гладков рассказал, когда в Белгороде запустят новую маршрутную сеть

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Соответствующий вопрос главе региона задали на прямой линии 21 декабря. Изменения начнутся в следующем году. Закуплено ещё 100 автобусов на метане с кондиционерами, поступать в область они начнут уже на следующей неделе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новую маршрутную сеть в Белгородской агломерации должны запустить во втором полугодии 2022 года. Об этом накануне рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Стратегию развития новой маршрутной сети разрабатывает приглашённая подрядная организация. Уже закуплено ещё 100 автобусов на метане. В новом транспорте есть кондиционеры, раскладные пандусы в средней двери, системы аудио- и видеоинформирования. Автобусы начнут поставлять в Белгородскую область уже на следующей неделе. Запуск новой маршрутной сети в Белгородской агломерации анонсировали ещё в 2020 году. Планировалось ввести магистральные, городские, сезонные и подвозящие маршруты, бесплатную пересадку в черте города в течение 45 минут при оплате проезда картой, а также изменить нумерацию автобусов, внедрить систему «чек-ин/чек-аут», оборудовать новые остановки. Ранее в городе масштабные изменения произошли на улице Щорса: здесь оборудовали выделенные для общественного транспорта полосы. На проспекте Богдана Хмельницкого реконструкцию тем временем отложили. Напомним, что в рейтинге городов по качеству общественного транспорта Белгород занял 41-е место.