На ярмарке в Белгороде будут работать 130 производителей

В Белгороде заработала третья продовольственная ярмарка. Проходит она на улице Королёва, напротив «Космоса».
В этот раз свои товары представят 130 производителей из Белгородской, Курской, Ростовской областей и Краснодарского края. Горожане смогут купить мясо и рыбу, крупы и сахар, овощи, фрукты и грибы, кисломолочную продукцию и выпечку.
Ярмарка будет работать до 15:00.
Напомним, что автобусы, которые курсируют через улицу Королёва, на время изменили путь следования. Изменения произошли на маршрутах № 2, 23, 33, 47, 127, 129. Троллейбус М8 вообще не будет курсировать до 16:00. Ограничения распространяются и на автомобилистов.
Вторую ярмарку, которая состоялась 26 марта, посетили 13 тыс. белгородцев, работало 135 торговых площадок. Ярмарку посетил и губернатор Вячеслав Гладков: он предложил уменьшить стоимость мяса. Позже замгубернатора Юлия Щедрина рассказала, что глава региона попал к перекупщику, который продавал товары по высокой цене. При этом сахар на второй ярмарке продали не весь.