На ярмарке в Белгороде будут работать 130 производителей

Продовольственная ярмарка открылась 2 апреля. Как сообщили накануне в мэрии, работать она будет с 08:00 до 15:00 на улице Королёва. Горожане смогут купить мясо, рыбу, сахар, овощи от белгородских, курских, краснодарских и ростовских производителей. На время ярмарки изменено движение авто и автобусов.

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