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На ярмарке в Белгороде будут работать 130 производителей

2 апреля 06:56
Фото: «Бел.Ру»
Продовольственная ярмарка открылась 2 апреля. Как сообщили накануне в мэрии, работать она будет с 08:00 до 15:00 на улице Королёва. Горожане смогут купить мясо, рыбу, сахар, овощи от белгородских, курских, краснодарских и ростовских производителей. На время ярмарки изменено движение авто и автобусов.

В Белгороде заработала третья продовольственная ярмарка. Проходит она на улице Королёва, напротив «Космоса».

В этот раз свои товары представят 130 производителей из Белгородской, Курской, Ростовской областей и Краснодарского края. Горожане смогут купить мясо и рыбу, крупы и сахар, овощи, фрукты и грибы, кисломолочную продукцию и выпечку.

Ярмарка будет работать до 15:00.

Напомним, что автобусы, которые курсируют через улицу Королёва, на время изменили путь следования. Изменения произошли на маршрутах № 2, 23, 33, 47, 127, 129. Троллейбус М8 вообще не будет курсировать до 16:00. Ограничения распространяются и на автомобилистов.

Вторую ярмарку, которая состоялась 26 марта, посетили 13 тыс. белгородцев, работало 135 торговых площадок. Ярмарку посетил и губернатор Вячеслав Гладков: он предложил уменьшить стоимость мяса. Позже замгубернатора Юлия Щедрина рассказала, что глава региона попал к перекупщику, который продавал товары по высокой цене. При этом сахар на второй ярмарке продали не весь.

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