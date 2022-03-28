Вячеслав Гладков: Нужно уходить от мелкого опта на ярмарках

Гладков также добавил, что ему не хватило со стороны заместителей более качественной работы как по ассортименту продукции, так и по ценам. Поэтому он поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Юлии Щедриной выходить на новый уровень работы с производителями, особенно с овощной, борщевой группой. Также востребованы яйца и подсолнечное масло.