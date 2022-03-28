Вячеслав Гладков: Нужно уходить от мелкого опта на ярмарках

Posted 28 марта 2022, 07:00
Published 28 марта 2022, 07:00
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
Как показала практика, по словам губернатора, в выходные в Старом Осколе и Губкине сахар начали продавать не по 12–15 кг, а в розницу по 1 кг. Востребованность среди населения была. А вот на ярмарке в Белгороде присутствовал мелкооптовый формат реализации товаров. Как результат — из 40 тонн сахара, которые планировали продать, купили 24 тонны.
Очень много не расторговалось. 16 тонн остались непроданными. Не потому, что людям не нужно, просто в таком количестве не нужно. Я предлагаю посмотреть по формату продаж.Вячеслав Гладков
Гладков также добавил, что ему не хватило со стороны заместителей более качественной работы как по ассортименту продукции, так и по ценам. Поэтому он поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Юлии Щедриной выходить на новый уровень работы с производителями, особенно с овощной, борщевой группой. Также востребованы яйца и подсолнечное масло.
Напомним, за 19 марта в Белгороде продали 40 тонн сахара. Всего на ярмарке в областном центре побывали 20 тысяч человек.