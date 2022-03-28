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Posted 28 марта 2022, 07:00

Published 28 марта 2022, 07:00

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

Вячеслав Гладков: Нужно уходить от мелкого опта на ярмарках

28 марта 2022, 07:00
Сюжет
Эксклюзив
В ходе оперативного совещания глава Белгородской области Вячеслав Гладков предложил изменить формат продажи продуктов питания на ярмарках. В частности, он отметил, что необходимо уходить от мелкого опта.

Как показала практика, по словам губернатора, в выходные в Старом Осколе и Губкине сахар начали продавать не по 12–15 кг, а в розницу по 1 кг. Востребованность среди населения была. А вот на ярмарке в Белгороде присутствовал мелкооптовый формат реализации товаров. Как результат — из 40 тонн сахара, которые планировали продать, купили 24 тонны.

Очень много не расторговалось. 16 тонн остались непроданными. Не потому, что людям не нужно, просто в таком количестве не нужно. Я предлагаю посмотреть по формату продаж.Вячеслав Гладков

Гладков также добавил, что ему не хватило со стороны заместителей более качественной работы как по ассортименту продукции, так и по ценам. Поэтому он поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Юлии Щедриной выходить на новый уровень работы с производителями, особенно с овощной, борщевой группой. Также востребованы яйца и подсолнечное масло.

Напомним, за 19 марта в Белгороде продали 40 тонн сахара. Всего на ярмарке в областном центре побывали 20 тысяч человек.

#Новости#Экономика#Ярмарка#Эксклюзив#Гладков#Юлия Щедрина
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