На ярмарке в Белгороде нашли перекупщика мяса с высокими ценами

Это была одна точка, на которую Вячеслав Владимирович обратил внимание. Это был частник, который купил свинину у агрохолдинга, выдавая её за домашнюю. Безусловно, что касается рынков и ярмарок, мы отсматриваем цену, чтобы была минимальная наценка. Все те замечания, которые дал Вячеслав Владимирович, учтём. Согласны, позор. Я признаю, одного пропустили. Это грустно. Каждого отсмотрим. Но как юрист могу сказать, что, к сожалению, статью за спекуляцию отменили в 1996 году, когда приняли новый Уголовный кодекс.Юлия Щедрина