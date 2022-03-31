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На ярмарке в Белгороде нашли перекупщика мяса с высокими ценами

31 марта 08:03
Фото: ИА «Бел.Ру»
26 марта в Белгороде прошла очередная продовольственная ярмарка. Её посетил глава региона Вячеслав Гладков, после чего сказал, что цены на мясо необходимо пересмотреть в сторону уменьшения. Его заместитель Юлия Щедрина рассказала, кто реализовывал продукцию по завышенным ценам.

Как отметила чиновница, подобная точка с высокими ценами на мясо была единственной на ярмарке. Организаторы упустили этот момент.

Это была одна точка, на которую Вячеслав Владимирович обратил внимание. Это был частник, который купил свинину у агрохолдинга, выдавая её за домашнюю. Безусловно, что касается рынков и ярмарок, мы отсматриваем цену, чтобы была минимальная наценка. Все те замечания, которые дал Вячеслав Владимирович, учтём. Согласны, позор. Я признаю, одного пропустили. Это грустно. Каждого отсмотрим. Но как юрист могу сказать, что, к сожалению, статью за спекуляцию отменили в 1996 году, когда приняли новый Уголовный кодекс.Юлия Щедрина

Щедрина также добавила, что часть продукции, которая была представлена на ярмарке, дороже, чем в магазинах.

На ярмарке представлены и крупные, и мелкие производители. Если это мелкие производители, их продукция априори всегда дороже. Индустриальное производство всё равно дешевле. К примеру, яйца. Выехал крупный производитель и реализовывал продукцию без торговой наценки. Если бабушка принесёт яйца, она не будет по 65 рублей продавать. Потому что у неё три курочки, которых она кормит купленным на рынке зерном. Поэтому понятно, что отдельные категории в магазине будут дешевле.Юлия Щедрина

Напомним, помимо цен на мясо, Гладков отметил, что на ярмарке недостаточно ассортимента. Ярмарки по выходным будут проводить еженедельно до празднования Пасхи, 24 апреля.

Гладков предложил снизить цены на мясо на ярмарках
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