На ярмарке в Белгороде нашли перекупщика мяса с высокими ценами

Как отметила чиновница, подобная точка с высокими ценами на мясо была единственной на ярмарке. Организаторы упустили этот момент.
Это была одна точка, на которую Вячеслав Владимирович обратил внимание. Это был частник, который купил свинину у агрохолдинга, выдавая её за домашнюю. Безусловно, что касается рынков и ярмарок, мы отсматриваем цену, чтобы была минимальная наценка. Все те замечания, которые дал Вячеслав Владимирович, учтём. Согласны, позор. Я признаю, одного пропустили. Это грустно. Каждого отсмотрим. Но как юрист могу сказать, что, к сожалению, статью за спекуляцию отменили в 1996 году, когда приняли новый Уголовный кодекс.Юлия Щедрина
Щедрина также добавила, что часть продукции, которая была представлена на ярмарке, дороже, чем в магазинах.
На ярмарке представлены и крупные, и мелкие производители. Если это мелкие производители, их продукция априори всегда дороже. Индустриальное производство всё равно дешевле. К примеру, яйца. Выехал крупный производитель и реализовывал продукцию без торговой наценки. Если бабушка принесёт яйца, она не будет по 65 рублей продавать. Потому что у неё три курочки, которых она кормит купленным на рынке зерном. Поэтому понятно, что отдельные категории в магазине будут дешевле.Юлия Щедрина
Напомним, помимо цен на мясо, Гладков отметил, что на ярмарке недостаточно ассортимента. Ярмарки по выходным будут проводить еженедельно до празднования Пасхи, 24 апреля.