Почему в магазины Белгородской области завозят мало сахара

По словам Курашика, во всех крупных контрактах федеральных торговых сетей есть ограничения со стороны производителей и поставщиков – это невозможность кратного увеличения поставок.
Например, по объективным причинам пытаются повысить цену и сообщают, что по контракту цена изменится через три месяца на 5%. Если существенная сумма, то ретейлер может сказать поставить ему в 50 раз больше продукции по старой цене и запастись на будущие полтора года.
Чтобы такого не происходило, в контракте существуют ограничения по обязанности исполнить заказ поставщика, но в размере, не превышающем определённое увеличение по поставкам за предыдущий месяц. Когда начинается паника, сеть готова заказать в четыре раза больше, но в связи с особенностями контракта она не вправе это делать. Леонид Курашик
Напомним, по состоянию на 28 марта в регионе сохранялся повышенный спрос на сахар. Замгубернатора Юлия Щедрина сообщила, что некоторые сетевые точки заявили об отсутствии запасов продукта низкой ценовой категории.