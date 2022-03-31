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Почему в магазины Белгородской области завозят мало сахара

31 марта 11:51
Фото: ИА «Бел.Ру»
Помимо повышенного спроса на сахар, существуют ограничения по объёмам поставок. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации Белгородских розничных сетей Леонид Курашик.

По словам Курашика, во всех крупных контрактах федеральных торговых сетей есть ограничения со стороны производителей и поставщиков – это невозможность кратного увеличения поставок.

Например, по объективным причинам пытаются повысить цену и сообщают, что по контракту цена изменится через три месяца на 5%. Если существенная сумма, то ретейлер может сказать поставить ему в 50 раз больше продукции по старой цене и запастись на будущие полтора года.

Чтобы такого не происходило, в контракте существуют ограничения по обязанности исполнить заказ поставщика, но в размере, не превышающем определённое увеличение по поставкам за предыдущий месяц. Когда начинается паника, сеть готова заказать в четыре раза больше, но в связи с особенностями контракта она не вправе это делать. Леонид Курашик

Напомним, по состоянию на 28 марта в регионе сохранялся повышенный спрос на сахар. Замгубернатора Юлия Щедрина сообщила, что некоторые сетевые точки заявили об отсутствии запасов продукта низкой ценовой категории.

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