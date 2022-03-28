bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта 2022, 08:06

Published 28 марта 2022, 08:06

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

В магазинах Белгородской области заявили об отсутствии запасов дешёвого сахара

28 марта 2022, 08:06
Сюжет
Губернатор
Жители области продолжают скупать сахар. Некоторые продавцы уже увеличили поставки продукта в четыре раза, однако дневная норма раскупается практически сразу.

На оперсовещании регионального правительства 28 марта замгубернатора Юлия Щедрина сообщила, что в Белгородской области продолжает наблюдаться повышенный спрос на сахар. Некоторые сетевые точки уже заявили об отсутствии запасов продукта низкой ценовой категории из-за высокого спроса. При этом рафинад и тростниковый сахар на полках есть.

Сахар поставляется ежедневно. Объём поставок увеличили более чем в два раза, а где-то и в четыре раза. Отмечается, что весь дневной запас сахара раскупается практически сразу. Юлия Щедрина

При этом на ярмарках ажиотажного спроса на сахар не наблюдается. Так, в Белгороде из 40 тонн продукта продали 24 тонны, в Старом Осколе — 23 тонны, а в Губкине — 10 тонн.

Что касается бакалейной продукции, а именно круп, соли, подсолнечного масла и муки, то спрос на эти продукты снижается. Складские запасы пополняются в штатном режиме.

Неделей ранее на продовольственной ярмарке белгородцы выстроились в длинные очереди, чтобы купить сахар. Если говорить о магазинах, в которых продукт разбирали почти сразу после того, как его выставляли на полки, то воронежское управление ФАС завело антимонопольное дело на «Пятёрочку» и «Магнит». В торговых точках не выставляли сахар на полки в течение нескольких дней, хотя на складах товар был.

#Новости#Белгородская область#Экономика#Магазин#Губернатор#Сахар#Эксклюзив#Спрос
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика