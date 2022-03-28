В магазинах Белгородской области заявили об отсутствии запасов дешёвого сахара

Posted 28 марта 2022, 08:06
Published 28 марта 2022, 08:06
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
На оперсовещании регионального правительства 28 марта замгубернатора Юлия Щедрина сообщила, что в Белгородской области продолжает наблюдаться повышенный спрос на сахар. Некоторые сетевые точки уже заявили об отсутствии запасов продукта низкой ценовой категории из-за высокого спроса. При этом рафинад и тростниковый сахар на полках есть.
Сахар поставляется ежедневно. Объём поставок увеличили более чем в два раза, а где-то и в четыре раза. Отмечается, что весь дневной запас сахара раскупается практически сразу. Юлия Щедрина
При этом на ярмарках ажиотажного спроса на сахар не наблюдается. Так, в Белгороде из 40 тонн продукта продали 24 тонны, в Старом Осколе — 23 тонны, а в Губкине — 10 тонн.
Что касается бакалейной продукции, а именно круп, соли, подсолнечного масла и муки, то спрос на эти продукты снижается. Складские запасы пополняются в штатном режиме.
Неделей ранее на продовольственной ярмарке белгородцы выстроились в длинные очереди, чтобы купить сахар. Если говорить о магазинах, в которых продукт разбирали почти сразу после того, как его выставляли на полки, то воронежское управление ФАС завело антимонопольное дело на «Пятёрочку» и «Магнит». В торговых точках не выставляли сахар на полки в течение нескольких дней, хотя на складах товар был.