В магазинах Белгородской области заявили об отсутствии запасов дешёвого сахара

Неделей ранее на продовольственной ярмарке белгородцы выстроились в длинные очереди, чтобы купить сахар. Если говорить о магазинах, в которых продукт разбирали почти сразу после того, как его выставляли на полки, то воронежское управление ФАС завело антимонопольное дело на «Пятёрочку» и «Магнит». В торговых точках не выставляли сахар на полки в течение нескольких дней, хотя на складах товар был.