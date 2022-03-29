ФАС возбудила дело на «Продимекс» за координацию работы ретейлеров по продаже сахара

Напомним, 24 марта в Воронеже антимонопольная служба возбудила дело против «Пятёрочки» и «Магнита». Причиной вновь оказался сахар. Во время проверки выяснилось, что на складах в магазинах было достаточно сахара, однако население не видело его в продаже в течение нескольких дней.