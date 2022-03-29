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ФАС возбудила дело на «Продимекс» за координацию работы ретейлеров по продаже сахара

29 марта 09:06
Фото: Бел.Ру
По мнению антимонопольщиков, ООО «Продимекс» пыталось поднять розничные цены на сахар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Крупнейшего производителя сахара в России ООО «Продимекс» подозревают в незаконной координации работы ретейлеров. ФАС возбудила дело против компании.

По данным ведомства, анализ документов и другой информации, полученной в ходе проверки, указывает на координацию компанией действий торговых сетей для повышения розничных цен на сахар. «Продимекс» производит 9 миллионов тонн сахара в год на 14 заводах.

Напомним, 24 марта в Воронеже антимонопольная служба возбудила дело против «Пятёрочки» и «Магнита». Причиной вновь оказался сахар. Во время проверки выяснилось, что на складах в магазинах было достаточно сахара, однако население не видело его в продаже в течение нескольких дней.

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#Новости#Продимекс#Цены#ФАС России#Сахар#Наталья Корявых#Экономика
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