Белгородец с ножевым ранением сумел дойти домой, но после умер в больнице

Убийство произошло в ночь на 25 марта в микрорайоне Интернациональном в Старом Осколе. По версии следствия, во время застолья в своей квартире женщина поссорилась с сожителем и ударила его ножом в живот.
41-летний мужчина смог добраться домой, там мать вызвала ему скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.
Оскольчанку задержали. Против неё завели уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 35-летней женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование продолжается.
В Старом Осколе ранее возбудили уголовное дело за другое преступление. На Рождество местный житель забил пострадавшего насмерть деревянной битой. Мужчина думал, что мстит бывшему мужу сожительницы. Однако оказалось, что скончавшимся был друг его оппонента.