Белгородец из-за телефонного конфликта ударил оппонента ножом в сердце

Происшествие случилось в Нежеголи Шебекинского горокруга 31 января. Двое мужчин поссорились во время телефонного разговора, выяснить отношения они решили при личной встрече.
Один из мужчин взял с собой нож, которым в итоге ударил оппонента в область сердца. Пострадавшему помогли приятели, его вовремя отвезли в больницу. Это и спасло мужчине жизнь.
Подозреваемый скрылся, но его быстро задержали. Против него завели уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). 44-летнего мужчину заключили под стражу. Расследование продолжается.
Лишение свободы за покушение на убийство грозит и белгородцу, который во время застолья ударил товарища ножом в шею. Поводом для конфликта стали нелестные высказывания о жене подозреваемого.
А в Старом Осколе мужчина несколько раз ударил ножом жену, которая хотела с ним развестись. Предотвратить трагедию помогли соседи. Буйного супруга заключили под стражу, ему предъявили обвинение в покушении на убийство.