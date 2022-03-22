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Навального* приговорили к девяти годам колонии строгого режима

22 марта 13:31
Фото: Бел.Ру
Алексея Навального обязали заплатить также 1,2 млн рублей штрафа. Ранее гособвинитель настаивал на 13 годах заключения.

22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному. Оппозиционера приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Его также обязали заплатить штраф в размере 1,2 млн рублей.

Навального признали виновным по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Наказание судья Маргарита Котова назначала с учётом у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана. Кроме того, в течение года после освобождения оппозиционер будет ограничен в свободе.

Уголовное дело против Навального возбудили в декабре 2020 года. По данным следствия, ФБК** собрал 588 млн рублей с россиян в качестве пожертвований. Согласно информации органов, полученные деньги осуждённый Навальный «потратил на свои нужды и экстремизм».

*внесён в список экстремистов и террористов

** запрещённая в России экстремистская организация-иноагент

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#Новости#Приговор#Алексей Навальный#Общество
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