Навального* приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Навального признали виновным по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Наказание судья Маргарита Котова назначала с учётом у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана. Кроме того, в течение года после освобождения оппозиционер будет ограничен в свободе.