Навального* приговорили к девяти годам колонии строгого режима

22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному. Оппозиционера приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Его также обязали заплатить штраф в размере 1,2 млн рублей.
Навального признали виновным по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Наказание судья Маргарита Котова назначала с учётом у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана. Кроме того, в течение года после освобождения оппозиционер будет ограничен в свободе.
Уголовное дело против Навального возбудили в декабре 2020 года. По данным следствия, ФБК** собрал 588 млн рублей с россиян в качестве пожертвований. Согласно информации органов, полученные деньги осуждённый Навальный «потратил на свои нужды и экстремизм».
*внесён в список экстремистов и террористов
** запрещённая в России экстремистская организация-иноагент