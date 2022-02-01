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Роскомнадзор требует удаления публикаций о расследованиях Навального*

1 февраля 13:51
Фото: "Новые известия"
Требования удалить публикации получили «Медуза»**, «Эхо Москвы», «Дождь»**, Znak.com, саратовское издание «Свободные новости» и магаданский портал «Весьма». Об этом сообщают «Новые известия».

Ряд СМИ получил предписания от Роскомнадзора об удалении материалов, где упоминаются расследования оппозиционера Алексея Навального. Как пишет издание, соответствующие сообщения получили редакции независимых средств массовой информации.

Всего РКН требует удаления 77 материалов. К нежелательным публикациям относятся расследования, касающиеся дворца президента Владимира Путина под Геленджиком, новости о недвижимости главы Татарстана Рустама Минниханова, дачах главы Роскосмоса Рогозина и т. д.

Решение в Роскомнадзоре объясняют тем, что соответствующие публикации распространяют материалы запрещённой в России организации. До этого прокуратура также запретила работу 173 сайтов, которые связаны с Навальным.

*внесён в список экстремистов и террористов

**СМИ-иноагенты

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#Новости#Роскомнадзор#Сми#Навальный#Экстремист#Общество
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