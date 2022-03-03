На дороги Белгорода выехали новые автобусы ЕТК

В феврале Белгород получил 100 новых автобусов. Единицы транспорта проходили регистрацию, настройку допоборудования и монтаж экипировки. Как и сообщали власти, транспорт вышел на дороги областного центра в начале марта.
Один из автобусов сегодня заметили наши подписчики на маршруте № 26.
Известно, что на белых автобусах изображён фирменный белгородский стиль. Планировалось, что в автобусах полностью откажутся от заклейки окон и рекламы.
Старые синие автобусы также продолжат курсировать по дорогам Белгорода. Перекрашивать их под цвет новых белых не будут.
В октябре мы писали, что Белгородская область закупает 100 автобусов за 1,4 млрд рублей. Документы были размещены на сайте госзакупок.