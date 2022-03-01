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Пять женщин скончались от ковида в Белгородской области

1 марта 08:04
Фото: «Бел.Ру»
О ещё пяти жертвах сообщили в региональном оперштабе. Госпитализировано 1,8 тыс. пациентов с коронавирусом, в тяжёлом состоянии находятся 56 человек. Заболевших тем временем становится меньше.

В Белгородской области скончались ещё пять женщин с подтверждённым ковидом. Это две белгородки 1941 и 1958 г. р., две жительницы Старооскольского горокруга 1950 и 1973 г. р., а также пациентка из Губкинского горокруга 1932 г. р. Общее число жертв увеличилось до 2036.

В больницах остаются 1763 пациента с ковидом. В тяжёлом состоянии находятся 56 человек. За сутки выписали по выздоровлении 656 пациентов.

Заболевших ковидом, судя по официальной статистике, становится всё меньше. За прошедший день выявили 589 заражённых. Лидируют по суточному приросту Старооскольский горокруг (+299) и Белгород (+130). В шести муниципалитетах статистика не изменилась: в Ивнянском, Красненском, Красногвардейском, Прохоровском, Ровеньском и Чернянском районах.

К 1 марта общее число заболевших увеличилось до 117 118 человек.

Напомним, что с 1 марта поликлиника № 6 в Белгороде должна работать в обычном режиме, а не как ковидная амбулатория. Такое решение приняли из-за того, что на минувшей неделе сильно сократилась обращаемость в медучреждение, объяснил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Также глава министерства рассказал, что в Белгородской области закончилась вакцина для детей «Спутник М». Когда регион получит следующую партию, неизвестно.

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#Новости#COVID-19#Коронавирус#Статистика#Белгородская область#Коронавирус COVID-19
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