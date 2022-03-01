Пять женщин скончались от ковида в Белгородской области

В Белгородской области скончались ещё пять женщин с подтверждённым ковидом. Это две белгородки 1941 и 1958 г. р., две жительницы Старооскольского горокруга 1950 и 1973 г. р., а также пациентка из Губкинского горокруга 1932 г. р. Общее число жертв увеличилось до 2036.