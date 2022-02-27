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В мэрии Белгорода опровергли информацию о необходимости сдачи крови для солдат

27 февраля 12:55
Фото: «Бел.Ру»
В больницах её хватает, это подтвердили в региональном министерстве здравоохранения. При желании кровь всё же можно сдать на станции переливания. Объяснили в горадминистрации и то, как передать гуманитарную помощь военнослужащим и беженцам.
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Беженцы

В Сети появились сообщения о том, что в больницах Белгорода не хватает донорской крови. В мэрии со ссылкой на минздрав заявили, что запасов достаточно. Однако белгородцы по желанию могут сдать кровь на станции переливания (ул. Гагарина, 11). Работает учреждение по будням.

В горадминистрации добавили, что военнослужащим и беженцам из Донбасса хватает необходимых вещей, но гуманитарная помощь всё равно принимается. Приносить её можно в здание мэрии (Гражданский проспект, 38, центральный вход).

Принимаются в том числе детское питание, одежда, средства личной гигиены, пластиковая посуда, постельные принадлежности. Вещи должны быть новыми — в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения.

Пункты сбора помощи ранее открыли в Короче, Строителе и Алексеевке. Два пункта работают в Старом Осколе.

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