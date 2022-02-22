Губернатор Гладков высказался о сборе помощи беженцам из ЛНР и ДНР

Posted 22 февраля 2022, 05:52
Published 22 февраля 2022, 05:52
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
Во вторник, 22 февраля, в Белгородскую область прибудет поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. Состав отправили из Таганрога. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, среди эвакуированных много детей, в том числе и грудных, беременных женщин, пожилых людей и инвалидов.
По-человечески очень жалко этих людей, которые оказались в очень трудной жизненной ситуации, без родных, близких, в чужом месте, с чужими людьми. Вячеслав Гладков
Что касается гуманитарной помощи, то глава региона отметил, что область справляется с нагрузкой самостоятельно. Однако, если белгородцы посчитают, что такие пункты приёма необходимо организовать, то их создадут.
Эвакуированных жителей ЛНР и ДНР разместят в гостиницах в Белгороде, Шебекинском горокруге и Корочанском районе. У всех прибывших возьмут тесты на ковид, а затем направят на медобследование.
Между тем четверо белгородцев предлагают разместить беженцев из ЛНР и ДНР у себя дома. Среди них многодетная мать, уроженка Харькова, а также жители Белгорода и Старого Оскола.
Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам. Глава страны подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.