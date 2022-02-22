Губернатор Гладков высказался о сборе помощи беженцам из ЛНР и ДНР

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Поезд с эвакуированными людьми прибудет в регион 22 февраля. Среди них много грудных детей, беременных женщин, пожилых и инвалидов. Об этом глава области сообщил на своей странице в соцсети.

Во вторник, 22 февраля, в Белгородскую область прибудет поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. Состав отправили из Таганрога. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, среди эвакуированных много детей, в том числе и грудных, беременных женщин, пожилых людей и инвалидов. По-человечески очень жалко этих людей, которые оказались в очень трудной жизненной ситуации, без родных, близких, в чужом месте, с чужими людьми. Вячеслав Гладков Что касается гуманитарной помощи, то глава региона отметил, что область справляется с нагрузкой самостоятельно. Однако, если белгородцы посчитают, что такие пункты приёма необходимо организовать, то их создадут. Эвакуированных жителей ЛНР и ДНР разместят в гостиницах в Белгороде, Шебекинском горокруге и Корочанском районе. У всех прибывших возьмут тесты на ковид, а затем направят на медобследование. Между тем четверо белгородцев предлагают разместить беженцев из ЛНР и ДНР у себя дома. Среди них многодетная мать, уроженка Харькова, а также жители Белгорода и Старого Оскола. Вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам. Глава страны подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.