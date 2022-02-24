Власти опровергли попадение снаряда в наркодиспансер в Белгороде

Утром 24 февраля появилась информация о попадении снаряда в белгородский наркологический диспансер. Правительство региона выступило с официальным заявлением, что слухи не подтвердились. Эвакуации на территории нет — все продолжают работать на своих местах.
При этом также сообщается о падении снаряда на улице Дальняя Садовая в Белгороде. Федеральные telegram-каналы заявляют, что снаряд врезался в дорогу и частично разрушил здание. Местный житель сообщил «Бел.Ру» как минимум о шести домах, в которых вылетели стёкла. Официально информацию об этом происшествии в МЧС на 08:31 утра 24 февраля пока не подтвердили.
Стоит отметить, что слухи о падении снаряда в Ровеньках также не подтвердились. Об этом заявили в правительстве Белгородской области.
Что касается воздушного пространства, то его пока закрыли для гражданской авиации. Из-за начала военной операции, о которой утром сообщил президент РФ Владимир Путин, авиационные власти временно запретили использовать всё южное воздушное пространство.
Напомним, утром 24 февраля жители Белгорода проснулись от звуков предполагаемых взрывов. В школах и детсадах районов, граничащих с Украиной, на время отменили занятия.