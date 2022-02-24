Власти опровергли попадение снаряда в наркодиспансер в Белгороде

При этом также сообщается о падении снаряда на улице Дальняя Садовая в Белгороде. Федеральные telegram-каналы заявляют, что снаряд врезался в дорогу и частично разрушил здание. Местный житель сообщил «Бел.Ру» как минимум о шести домах, в которых вылетели стёкла. Официально информацию об этом происшествии в МЧС на 08:31 утра 24 февраля пока не подтвердили.