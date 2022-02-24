Боевой снаряд упал рядом с домами в Белгороде

Утром 24 февраля Telegram-канал Baza сообщил о падении нескольких боевых снарядов на улице Дальней Садовой в Белгороде. Отмечается, что снаряд врезался в дорогу и частично разрушил дом. Один человек пострадал от порезов разбитого стекла.
Житель одного из домов на Дальней Садовой Александр Семыкин сообщил «Бел.Ру», что в шести зданиях вылетели стёкла. Супруга мужчины получила небольшие рассечения. На месте работает МЧС.
При этом в пресс-службе регионального МЧС заявили, что информации о возможных падениях снарядов на улице Дальней Садовой пока нет. Такое заявление спасатели сделали изданию «Фонарь ТВ».
Что касается информации о падении снаряда в районе наркодиспансера, то она оказалась фейковой. В региональном правительстве уточнили, что эвакуации на территории нет.