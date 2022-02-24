Боевой снаряд упал рядом с домами в Белгороде

Утром 24 февраля Telegram-канал Baza сообщил о падении нескольких боевых снарядов на улице Дальней Садовой в Белгороде. Отмечается, что снаряд врезался в дорогу и частично разрушил дом. Один человек пострадал от порезов разбитого стекла.