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Боевой снаряд упал рядом с домами в Белгороде

24 февраля 05:17
Фото: Telegram-канал Baza
Снаряд попал в дорогу и частично разрушил дома, сообщает Baza. По словам местного жителя, в соседних зданиях вылетели стёкла. Есть пострадавшие.

Утром 24 февраля Telegram-канал Baza сообщил о падении нескольких боевых снарядов на улице Дальней Садовой в Белгороде. Отмечается, что снаряд врезался в дорогу и частично разрушил дом. Один человек пострадал от порезов разбитого стекла.

Житель одного из домов на Дальней Садовой Александр Семыкин сообщил «Бел.Ру», что в шести зданиях вылетели стёкла. Супруга мужчины получила небольшие рассечения. На месте работает МЧС.

При этом в пресс-службе регионального МЧС заявили, что информации о возможных падениях снарядов на улице Дальней Садовой пока нет. Такое заявление спасатели сделали изданию «Фонарь ТВ».

Что касается информации о падении снаряда в районе наркодиспансера, то она оказалась фейковой. В региональном правительстве уточнили, что эвакуации на территории нет.

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