В Белгородской области от коронавируса умер 41-летний курянин

Согласно статистике на 23 февраля, в Белгородской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19:
– житель Старого Оскола 1940 года рождения;
– жительница Старого Оскола 1952 года рождения;
– житель Губкина 1941 года рождения;
– житель Курской области 1980 года рождения.
Все они лечились в Старооскольской окружной больнице.
Заболеваемость в Белгородской области впервые за последние несколько дней стала меньше 1000 заражённых в сутки. Ещё вчера она держалась на отметке 1001. Старый Оскол бьёт все рекорды – 653 новых носитель вируса за день. На втором месте Белгород (+151).
1756 пациентов с коронавирусом госпитализированы, из них 54 находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Общее число погибших от коронавируса в регионе достигло 2013. Заразились 112 742.
В целом по России за сутки выявили 137 642 новых заболевших COVID-19, 785 человек скончались. Общее число жертв болезни в стране достигло 347 816.