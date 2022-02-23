В Белгородской области от коронавируса умер 41-летний курянин

Заболеваемость в Белгородской области впервые за последние несколько дней стала меньше 1000 заражённых в сутки. Ещё вчера она держалась на отметке 1001. Старый Оскол бьёт все рекорды – 653 новых носитель вируса за день. На втором месте Белгород (+151).