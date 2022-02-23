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В Белгородской области от коронавируса умер 41-летний курянин

23 февраля 11:52
Фото: Бел.Ру
За сутки коронавирусом в Белгородской области заразился 931 человек, четверо скончались, сообщили в региональном оперштабе.

Согласно статистике на 23 февраля, в Белгородской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19:

– житель Старого Оскола 1940 года рождения;

– жительница Старого Оскола 1952 года рождения;

– житель Губкина 1941 года рождения;

– житель Курской области 1980 года рождения.

Все они лечились в Старооскольской окружной больнице.

Заболеваемость в Белгородской области впервые за последние несколько дней стала меньше 1000 заражённых в сутки. Ещё вчера она держалась на отметке 1001. Старый Оскол бьёт все рекорды – 653 новых носитель вируса за день. На втором месте Белгород (+151).

1756 пациентов с коронавирусом госпитализированы, из них 54 находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Общее число погибших от коронавируса в регионе достигло 2013. Заразились 112 742.

В целом по России за сутки выявили 137 642 новых заболевших COVID-19, 785 человек скончались. Общее число жертв болезни в стране достигло 347 816.

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