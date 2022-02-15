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80-летний пенсионер на иномарке в Белгороде сбил шестилетнюю девочку

15 февраля 09:07
Фото: УМВД России по Белгородской области
Происшествие случилось утром 15 февраля на улице Чапаева. Ребёнок шёл по нерегулируемому переходу, уточнили в пресс-службе регионального управления МВД. У девочки травмы.

По предварительным данным, около девяти часов утра в районе улицы Чапаева, 30 Nissan Murano сбил шестилетнюю девочку. Она шла по нерегулируемому переходу. У ребёнка травмы.

За рулём иномарки был 80-летний мужчина.

В конце января, напомним, на улице Губкина под колёса учебной машины попала 23-летняя девушка. За рулём авто в момент происшествия был 64-летний мужчина.

В начале февраля на пересечении улиц Студенческой и Некрасова столкнулись две иномарки. От удара одна из них вылетела на тротуар и сбила троих пешеходов, которые ожидали зелёный свет.

Накануне на улице Губкина мужчина бросался под проезжавшие мимо автомобили. Одет он был не погоде, по сообщениям очевидцев, пешеход мог быть пьян. Его забрали полицейские.

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