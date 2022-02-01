Под Белгородом грузовик с полуприцепом насмерть сбил пешехода

Напомним, 26 января в Старооскольском городском округе 18-летний водитель «Газели» насмерть сбил двух женщин. Молодой человек ехал на большой скорости и не справился с управлением. 53-летняя и 55-летняя погибшие шли по встречной полосе. Женщины скончались от полученных травм.