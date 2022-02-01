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Под Белгородом грузовик с полуприцепом насмерть сбил пешехода

1 февраля 07:05
Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области
Личность погибшего устанавливают правоохранители. Пешеход скончался на месте аварии от полученных травм, сообщают в региональном УМВД.

На федеральной дороге «Крым» в Старооскольском городском округе 31 января произошло смертельное ДТП. Грузовик Scania насмерть сбил пешехода. Его личность устанавливает полиция.

Авария произошла вчера в 15:20. За рулём грузового автомобиля находился 62-летний водитель. Как сообщают в региональном УМВД, пешеход шёл по проезжей части дороги. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, 26 января в Старооскольском городском округе 18-летний водитель «Газели» насмерть сбил двух женщин. Молодой человек ехал на большой скорости и не справился с управлением. 53-летняя и 55-летняя погибшие шли по встречной полосе. Женщины скончались от полученных травм.

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#Новости#Фура#Пешеход#Смертельное ДТП#Происшествия
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