Учебная машина сбила девушку на переходе в Белгороде

Ещё два ДТП, в которых травмированы пешеходы, случились 25 января в Белгородском районе и Валуйском горокруге. В первом случае Kia Ceed сбил 56-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому переходу. На трассе в Валуйском горокруге 24-летний пешеход попал под колёса Chevrolet Lacetti. По предварительным данным МВД, молодой человек был пьян, в момент аварии он шёл по проезжей части.