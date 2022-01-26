Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Учебная машина сбила девушку на переходе в Белгороде

26 января 07:56
Фото: телеграм-канал «Жесть Белгород»
Авария произошла 26 января, фото опубликовали в телеграм-канале «Жесть Белгород». Ещё две аварии, в которых травмы получили пешеходы, случились в регионе накануне, сообщили в УМВД.

В районе военкомата на улице Губкина учебная машина сбила девушку на пешеходном переходе. Об аварии стало известно в районе десяти часов утра.

Фото: телеграм-канал «Жесть Белгород»

Как сообщили в телеграм-канале «Жесть Белгород», по состоянию на 10:19 машины скорой помощи на месте аварии не было.

В УМВД уточнили, что за рулём автомобиля Ford Focus был 64-летний водитель. Сбили девушку 23 лет, угрозы для её жизни нет. Обстоятельства аварии установят специалисты.

Ещё два ДТП, в которых травмированы пешеходы, случились 25 января в Белгородском районе и Валуйском горокруге. В первом случае Kia Ceed сбил 56-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому переходу. На трассе в Валуйском горокруге 24-летний пешеход попал под колёса Chevrolet Lacetti. По предварительным данным МВД, молодой человек был пьян, в момент аварии он шёл по проезжей части.

Фото: УМВД России по Белгородской области

Материалы по теме
В Белгородской области под колёсами авто погибли пешеход и велосипедистБелгородские водители устроили день наездов на пешеходовЗа год в Белгородской области в ДТП погибли 28 пешеходов
#Новости#Белгород#ДТП#Учебная машина#Пешеход#Новости Белгорода#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18