Учебная машина сбила девушку на переходе в Белгороде

В районе военкомата на улице Губкина учебная машина сбила девушку на пешеходном переходе. Об аварии стало известно в районе десяти часов утра.
Как сообщили в телеграм-канале «Жесть Белгород», по состоянию на 10:19 машины скорой помощи на месте аварии не было.
В УМВД уточнили, что за рулём автомобиля Ford Focus был 64-летний водитель. Сбили девушку 23 лет, угрозы для её жизни нет. Обстоятельства аварии установят специалисты.
Ещё два ДТП, в которых травмированы пешеходы, случились 25 января в Белгородском районе и Валуйском горокруге. В первом случае Kia Ceed сбил 56-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому переходу. На трассе в Валуйском горокруге 24-летний пешеход попал под колёса Chevrolet Lacetti. По предварительным данным МВД, молодой человек был пьян, в момент аварии он шёл по проезжей части.