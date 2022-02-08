В Белгородской области ремонтируют мост по нацпроекту

Мост через реку Оскол ремонтируют в Волоконовском районе. На объекте уже начались демонтажные работы.
На мосту между хутором Ульяновка и селом Погромец заменят дорожное покрытие. Помимо этого, рабочие займутся ремонтом несущих конструкций и водосбросных сооружений, сделают освещение. На мосту также расширят искусственное сооружение для пешеходных переходов.
Объектом занялись в рамках работ на трассе Ульяновка — Погромец –Коновалово. Ремонт выполняется по профильному нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Напомним, что в 2020 году рухнул подвесной мост в Волоконовке. Интересно, что он был новым: отремонтировали его осенью того же года. Обошлось без пострадавших. Мост к началу следующего года восстановили.
В Алексеевке тем временем займутся ремонтом моста через реку Тихая Сосна. Работы стартуют уже в этом году. На ремонт направят более 239 млн рублей. В октябре прошлого года мост частично обвалился.
Всего в регионе в 2022 году планируют отремонтировать пять мостов. В том числе работы пройдут в Белгороде. По итогам минувшего года в области отремонтировали 23 моста.