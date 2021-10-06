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В Алексеевке частично обвалился центральный мост

6 октября 2021, 07:44
Фото: Группа "Подслушано Алексеевка"
В соцсетях начали появляться фотографии моста в городе Алексеевке. На кадрах видно, что не выдержала конструкция и обрушилась часть пешеходного ограждения.

Центральный мост находится по улице Мостовой в городе Алексеевке. В комментариях под фото люди написали, что мост рушится давно и удивительно, как он не обвалился полностью. Некоторые предположили, что прогнили поперечины и кронштейны кабелей моста, поэтому конструкция обвалилась.

Глава Алексеевского округа сообщил, что в результате обрушения никто не пострадал. На время восстановления конструкции пешеходного ограждения передвижение по мосту приостановлено.

Администрация Алексеевского городского округа в начале июня разработала и передала на экспертизу проектно-сметную документацию для капремонта мостовых сооружений в 2021–2023 гг. Жители отметили, что пока планируются бюджеты, ремонтировать будет нечего.

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