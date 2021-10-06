В Алексеевке частично обвалился центральный мост

Центральный мост находится по улице Мостовой в городе Алексеевке. В комментариях под фото люди написали, что мост рушится давно и удивительно, как он не обвалился полностью. Некоторые предположили, что прогнили поперечины и кронштейны кабелей моста, поэтому конструкция обвалилась.