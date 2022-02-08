Обрушившийся мост в Алексеевке отремонтируют к сентябрю следующего года

В Алексеевке отремонтируют центральный мост через реку Тихая Сосна. Начало работ запланировано на март текущего года. Завершится ремонт к сентябрю следующего года.
На ремонт транспортной артерии города выделили 239,1 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Строители должны будут переоборудовать наружный газопровод, водопровод, канализацию и коммуникации. Также в планах обновить освещение и ливнёвку.
Напомним, решение о ремонте моста власти приняли в начале февраля. Мост частично обвалился в октябре прошлого года, обошлось без пострадавших. Администрация городского округа сообщала о разработке проектно-сметной документации для капремонта. Следственный комитет в свою очередь проводил проверку по факту происшествия.