Обрушившийся мост в Алексеевке отремонтируют к сентябрю следующего года

Напомним, решение о ремонте моста власти приняли в начале февраля. Мост частично обвалился в октябре прошлого года, обошлось без пострадавших. Администрация городского округа сообщала о разработке проектно-сметной документации для капремонта. Следственный комитет в свою очередь проводил проверку по факту происшествия.