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Обрушившийся мост в Алексеевке отремонтируют к сентябрю следующего года

8 февраля 06:55
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
Капитальный ремонт моста начнётся в марте 2022 года, работы завершатся в сентябре 2023 года, сообщили в белгородском правительстве.

В Алексеевке отремонтируют центральный мост через реку Тихая Сосна. Начало работ запланировано на март текущего года. Завершится ремонт к сентябрю следующего года.

На ремонт транспортной артерии города выделили 239,1 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Строители должны будут переоборудовать наружный газопровод, водопровод, канализацию и коммуникации. Также в планах обновить освещение и ливнёвку.

Напомним, решение о ремонте моста власти приняли в начале февраля. Мост частично обвалился в октябре прошлого года, обошлось без пострадавших. Администрация городского округа сообщала о разработке проектно-сметной документации для капремонта. Следственный комитет в свою очередь проводил проверку по факту происшествия.

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