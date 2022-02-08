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В Белгороде продают готовый бизнес по производству снеков

8 февраля 08:51
Фото: "Авито"
Владелец бизнеса обещает покупателю ежемесячную прибыль в размере почти 600 тыс. рублей. Объявление о продаже разместили на «Авито».

В областном центре продают готовый бизнес по производству снеков за 3,9 млн рублей. Производство работает больше трёх лет. Владелец указывает, что доход от бизнеса составляет 590 тыс. рублей в месяц.

За три года разработана уникальная рецептура, создан яркий дизайн упаковки, узнаваемый товарный знак, налажена цепочка поставок, а также сформирована стабильная клиентская база с хорошей кредитной историей. Продавец

Владелец бизнеса отмечает, что продукция компании представлена в самых популярных ретейлах. Отметим, что общая площадь помещения составляет 250 кв. м, расположено оно на улице Свободная, 50.

Фото: "Авито"

Напомним, летом на Народном бульваре продавалось итальянское кафе «Сицилия». Ежемесячная прибыль кафе, как указывал продавец, составляла порядка 200–300 тыс. рублей в месяц. Кафе продавали за 2 млн 890 тыс. рублей. «Адекватная для центра Белгорода», — отмечал владелец.

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