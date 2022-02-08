В Белгороде продают готовый бизнес по производству снеков

В областном центре продают готовый бизнес по производству снеков за 3,9 млн рублей. Производство работает больше трёх лет. Владелец указывает, что доход от бизнеса составляет 590 тыс. рублей в месяц.
За три года разработана уникальная рецептура, создан яркий дизайн упаковки, узнаваемый товарный знак, налажена цепочка поставок, а также сформирована стабильная клиентская база с хорошей кредитной историей. Продавец
Владелец бизнеса отмечает, что продукция компании представлена в самых популярных ретейлах. Отметим, что общая площадь помещения составляет 250 кв. м, расположено оно на улице Свободная, 50.
Напомним, летом на Народном бульваре продавалось итальянское кафе «Сицилия». Ежемесячная прибыль кафе, как указывал продавец, составляла порядка 200–300 тыс. рублей в месяц. Кафе продавали за 2 млн 890 тыс. рублей. «Адекватная для центра Белгорода», — отмечал владелец.