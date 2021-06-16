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В Белгороде продают кафе у солнечных часов за 2,8 млн рублей

16 июня 2021, 11:31
Фото: сайт Авито
Покупатель получит готовый бизнес с ежемесячной прибылью около 300 тысяч в месяц, утверждает автор объявления о продаже. В «товар» входят бренд, кафе, оборудование, мебель, посуда и доставочный сервис.

У итальянского кафе «Сицилия» на Народном бульваре в Белгороде скоро может смениться владелец. Дело в том, что общепит, который работает в центре города шесть лет, выставили на продажу. Информацию об этом журналисты ИА «Бел.Ру» нашли на сервисе Avito.

Продавец указывает, что он реализует готовый бизнес. Иными словами, покупатель станет правообладателем бренда, кафе, оборудования, мебели, посуды и сервиса доставки. Частное лицо оценивает бизнес как «прибыльный» и указывает, что ежемесячно «Сицилия» приносит доход от 200 до 300 тысяч рублей.

Помещение представляет собой два зала, где размещены 60 посадочных мест. Также у владельца есть возможность организовать летнее кафе, где могут отдохнуть до 20 гостей.

Продать кафе «Сицилия» частное лицо готово за 2 млн 890 тысяч рублей и отмечает, что цена «адекватная для центра Белгорода».

Отметим, что итальянское кафе находится в здании двухэтажного дома, который построили в 50-х годах прошлого века. Ровно с того момента объект капитально не ремонтировали.

В этом году в областном правительстве решили заняться реконструкцией исторических построек, выделив на капитальный ремонт МКД на Народном бульваре, улице 50-летия Белгородской области и Белгородском проспекте порядка 64,1 млн рублей.

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#Новости#Белгород#Продажа#Экономика#Бизнес#Кафе#Авито#Эксклюзив#Анастасия Федосеенко
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