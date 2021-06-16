В Белгороде продают кафе у солнечных часов за 2,8 млн рублей

У итальянского кафе «Сицилия» на Народном бульваре в Белгороде скоро может смениться владелец. Дело в том, что общепит, который работает в центре города шесть лет, выставили на продажу. Информацию об этом журналисты ИА «Бел.Ру» нашли на сервисе Avito.