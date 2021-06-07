В пяти домах возле Центрального рынка в Белгороде проведут капремонт раньше срока

Posted 7 июня 2021, 08:46
Published 7 июня 2021, 08:46
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
Работы пройдут в домах на улице 50-летия Белгородской области, 17б и 17в, Белгородском проспекте, 95, Народном бульваре, 90 и 92. В 2021 году по этим адресам капитальный ремонт проведут раньше, чем установлено областной программой.
На работы выделили 64,1 млн рублей из региональной казны.
Общие собрания собственников помещений уже провели. С жителями согласовали запланированные работы и сроки их проведения.
Двухэтажные дома построили в 50-х гг. XX века. До 2021 года здания капитально не ремонтировали.
Напомним, что в Белгородской области на капитальный ремонт 191 дома потратят более 3 млрд рублей. Кроме этого, в регионе вновь будут утеплять фасады многоквартирных домов, на это направят 1,7 млрд рублей.