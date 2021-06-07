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Posted 7 июня 2021, 08:46

Published 7 июня 2021, 08:46

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

В пяти домах возле Центрального рынка в Белгороде проведут капремонт раньше срока

7 июня 2021, 08:46
Сюжет
Капремонт
Двухэтажные дома на улице 50-летия Белгородской области, Белгородском проспекте и Народном бульваре построили в 50-х годах XX века. На капремонт из регионального бюджета выделили 64,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ.

Работы пройдут в домах на улице 50-летия Белгородской области, 17б и 17в, Белгородском проспекте, 95, Народном бульваре, 90 и 92. В 2021 году по этим адресам капитальный ремонт проведут раньше, чем установлено областной программой.

На работы выделили 64,1 млн рублей из региональной казны.

Общие собрания собственников помещений уже провели. С жителями согласовали запланированные работы и сроки их проведения.

Двухэтажные дома построили в 50-х гг. XX века. До 2021 года здания капитально не ремонтировали.

Напомним, что в Белгородской области на капитальный ремонт 191 дома потратят более 3 млрд рублей. Кроме этого, в регионе вновь будут утеплять фасады многоквартирных домов, на это направят 1,7 млрд рублей.

#Новости#Город#Дом#Капремонт#Новости Белгорода#Белгород#Центральный рынок
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