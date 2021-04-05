В Белгородской области на утепление фасадов домов направят 1,7 млрд рублей

Кроме того, глава региона поручил сформировать программу на пять лет, в рамках которой будет выполнено утепление фасадов тех домов, которые отремонтировали, но не утеплили в 2019–2020 годах. По мнению Вячеслава Гладкова, это позволит восстановить справедливость по отношению к гражданам.