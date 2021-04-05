В Белгородской области на утепление фасадов домов направят 1,7 млрд рублей

Posted 5 апреля 2021, 09:43
Published 5 апреля 2021, 09:43
Modified 1 декабря, 08:34
Updated 1 декабря, 08:34
На еженедельном оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 5 апреля, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что получил много обращений от белгородцев, чьи многоквартирные дома были отремонтированы в 2019–2020 годах. Именно в этот период утепление фасадов домов перестало входить в перечень обязательных работ при капремонте зданий.
Эту ситуацию надо менять. Мы возьмём на себя утепление фасадов 191 многоквартирного дома, которые подлежат капремонту в этом году, и выделим на эти цели 1,7 млрд рублей. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
Кроме того, глава региона поручил сформировать программу на пять лет, в рамках которой будет выполнено утепление фасадов тех домов, которые отремонтировали, но не утеплили в 2019–2020 годах. По мнению Вячеслава Гладкова, это позволит восстановить справедливость по отношению к гражданам.