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Posted 5 апреля 2021, 09:43

Published 5 апреля 2021, 09:43

Modified 1 декабря, 08:34

Updated 1 декабря, 08:34

В Белгородской области на утепление фасадов домов направят 1,7 млрд рублей

5 апреля 2021, 09:43
Сюжет
Губернатор
Фасады многоквартирных домов при капитальном ремонте не утепляют с 2019 года. В 2021 году Белгородская область выделит 1,7 млрд рублей на дополнительные работы.

На еженедельном оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 5 апреля, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что получил много обращений от белгородцев, чьи многоквартирные дома были отремонтированы в 2019–2020 годах. Именно в этот период утепление фасадов домов перестало входить в перечень обязательных работ при капремонте зданий.

Эту ситуацию надо менять. Мы возьмём на себя утепление фасадов 191 многоквартирного дома, которые подлежат капремонту в этом году, и выделим на эти цели 1,7 млрд рублей. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области

Кроме того, глава региона поручил сформировать программу на пять лет, в рамках которой будет выполнено утепление фасадов тех домов, которые отремонтировали, но не утеплили в 2019–2020 годах. По мнению Вячеслава Гладкова, это позволит восстановить справедливость по отношению к гражданам.

#Новости#Общество#Губернатор#Капремонт#Эксклюзив#Фасады#Вячеслав Гладков#Мкд
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