Почему в Белгороде может подорожать проезд в автобусах

Posted 7 февраля 2022, 05:25
Published 7 февраля 2022, 05:25
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
В феврале на остановке «Сити Молл» в Белгороде за проезд с карт пассажиров начали снимать по 20 рублей 50 копеек. До этого поездка стоила 20 рублей. Увеличение стоимости в Единой транспортной компании (ЕТК) объяснили реконструкцией Щорса. Так, новая остановка теперь находится за пределами Белгорода и, соответственно, является пригородной.
Повышают цены за проезд в автобусе и в Старом Осколе. Так, с 15 ноября прошлого года поездку по городу из точки А в точку Б в общественном транспорте ООО «ТрансАльянс» оценило в 25 рублей. Разницы в способе оплаты нет — стоимость будет одинаковой.
Вслед за коллегами ООО «Союз-Авто» также подняло цену проезда до 25 рублей в Старом Осколе. А за каждый километр пути в пригороде нужно будет доплатить 2,7 рубля. Повысили цены и на проезд в трамваях.
Повышение платы за поездки на общественном транспорте обсуждали и в Губкине. Сумму в черте города планировали увеличить до 24 рублей.
В Белгороде при оплате проезда пассажиры отдают 20 рублей по карте и 25 рублей при оплате наличными деньгами. Если автобус выезжает за пределы города, то при безналичной оплате за километр нужно заплатить 2,20 рубля, а наличкой — 2,56 рубля.
Один из главных вопросов, который волнует белгородцев, — это возможное повышение платы за проезд. Ведь автобусы покупают, маршруты меняются, а жителей меньше не становится.
Редакция направила официальный запрос в министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, чтобы узнать о планах на ценовую политику в Белгородской агломерации.
В профильном министерстве «Бел.Ру» заявили, что решение о целесообразности увеличения платы за проезд по маршрутам в Белгородской агломерации будет принято после анализа себестоимости перевозок. Исследование могут провести как до запуска новой маршрутной сети, так и после.
К слову, ждать или нет белгородцам возможное повышение цены на проезд после запуска новой маршрутной сети в Белгородской агломерации, в правительстве не пояснили, но перечислили факторы, которые могут вызвать рост стоимости:
При этом в 2020 году тогда ещё врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков отказался от инициативы повышения цены за проезд в общественном транспорте на 50%.
А депутат облдумы Валерий Сергачёв и вовсе предлагал сделать проезд в общественном транспорте бесплатным во всей Белгородской области. Такое решение спровоцировало бы серьёзные затраты из бюджета. По подсчётам экономистов, стоимость такого решения превысила бы 4 млрд рублей.
Запуск новой маршрутной сети, которую власти активно анонсируют с 2020 года, порой кажется мифом. Её хотели открыть осеню 2020-го, но постепенно сроки начали сдвигать — сначала на конец 2021-го, а затем и на 2022-й. Последнюю дату назвал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на пресс-конференции 18 января 2022 года. Зато теперь точно ясно, что новую маршрутную сеть запустят только после согласования проекта с жителями Белгородской агломерации.
Планируется, что пассажиры смогут совершать неограниченное количество пересадок в течение 45 минут с момента первой оплаты за проезд с помощью валидатора. Этому призвана помочь система «чек-ин/чек-аут».
По данным минтранса, сейчас ведётся комплексный анализ проекта маршрутной сети Белгородской агломерации. На основании этого проведут математическое моделирование для создания оптимального варианта сети.
Особенностью новой маршрутной сети разработчики видят внедрение магистральных маршрутов, которые станут основой всего автобусного сообщения. Они охватят центр города и основные магистральные улицы.
Жителям ИЖС будут доступны подвозящие маршруты. Они позволят добираться до основных магистралей города и пересесть на удобный маршрут.
С действующей маршрутной сетью Белгород занимает 41-е место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта.
По заявлению минтранса, в областном бюджете на 2022–2023 годы средств на приобретение автобусов не запланировано. Сейчас на базе Единой транспортной компании есть 148 автобусов большого класса.
Число транспортных средств, которые будут функционировать в Белгородской агломерации после запуска маршрутной сети, определят после утверждения документа планирования перевозок в Белгороде и за его пределами.
При этом в начале года Белгородская область получила 100 новых автобусов с фирменными узорами и кондиционерами.