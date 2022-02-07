Почему в Белгороде может подорожать проезд в автобусах

Запуск новой маршрутной сети, которую власти активно анонсируют с 2020 года, порой кажется мифом. Её хотели открыть осеню 2020-го, но постепенно сроки начали сдвигать — сначала на конец 2021-го, а затем и на 2022-й. Последнюю дату назвал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на пресс-конференции 18 января 2022 года. Зато теперь точно ясно, что новую маршрутную сеть запустят только после согласования проекта с жителями Белгородской агломерации.