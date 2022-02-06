Белгородцы против введения дистанционного обучения в школах

Последнюю неделю региональный оперштаб сообщает рекордные цифры по заболеваемости ковидом. По состоянию на 4 февраля инфекцию выявили у 799 белгородцев за сутки.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что коронавирусом в регионе болеет 741 школьник и 253 сотрудника школ. При этом из-за ОРВИ и гриппа на карантин закрыли 15 школ и три детских сада.
Однако вводить дистанционное обучение власти не спешат. Принудительно отправить на удалёнку могут только в случае, если 20% класса, группы или школы заболели.
Журналисты «Бел.Ру» разместили опрос в соцсетях о необходимости введения дистанционного обучения в белгородских школах. Своё мнение белгородцы высказали во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram-канале.
В опросе приняли участие 520 человек. Категорически против отправлять детей на дистанционку 217 человек, а это большая часть опрошенных.
205 белгородцев считают, что школьникам стоит посидеть дома, да и чем раньше начнётся удалёнка, тем лучше. Только 98 респондентов считают, что вводить дистант нужно только в тех школах, где есть заражённые коронавирусом.
Также пользователи отмечают, что оснований для введения дистанционного обучения просто нет. Альтернативой они видят дополнительные каникулы, считая, что удалёнка — видимость обучения.