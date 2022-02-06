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Белгородцы против введения дистанционного обучения в школах

6 февраля 06:15
Фото: Бел.Ру
С ростом заболеваемости ковидом в воздухе начал снова витать вопрос о введении удалёнки в образовательных организациях. Редакция «Бел.Ру» узнала у читателей, что они думают о дистанте.

Последнюю неделю региональный оперштаб сообщает рекордные цифры по заболеваемости ковидом. По состоянию на 4 февраля инфекцию выявили у 799 белгородцев за сутки.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что коронавирусом в регионе болеет 741 школьник и 253 сотрудника школ. При этом из-за ОРВИ и гриппа на карантин закрыли 15 школ и три детских сада.

Однако вводить дистанционное обучение власти не спешат. Принудительно отправить на удалёнку могут только в случае, если 20% класса, группы или школы заболели.

Журналисты «Бел.Ру» разместили опрос в соцсетях о необходимости введения дистанционного обучения в белгородских школах. Своё мнение белгородцы высказали во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram-канале.

В опросе приняли участие 520 человек. Категорически против отправлять детей на дистанционку 217 человек, а это большая часть опрошенных.

205 белгородцев считают, что школьникам стоит посидеть дома, да и чем раньше начнётся удалёнка, тем лучше. Только 98 респондентов считают, что вводить дистант нужно только в тех школах, где есть заражённые коронавирусом.

Также пользователи отмечают, что оснований для введения дистанционного обучения просто нет. Альтернативой они видят дополнительные каникулы, считая, что удалёнка — видимость обучения.

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