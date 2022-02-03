Пожарные не смогли быстро доехать к горящему дому из-за отсутствия дороги

На улице Учительской в Губкине вечером 2 февраля горел жилой дом. О пожаре в службу спасения сообщили в 18:45. Полностью потушить огонь получилось к 19:50, сообщили в МЧС.
Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Губкин говорит» во «ВКонтакте». Под записью местные жители отметили, что пожарные машины не смогли сразу подъехать к горящему дому, так как нет дороги.
Губкинцы добавили, что не раз просили администрацию проложить дорогу через поле. По словам местных жителей, в район не могут заехать машины экстренных служб. К тому же, с наступлением зимы снег здесь убирают не так часто.
Отметим, что проблемы наблюдались не только в частном секторе. В Белгороде ранее бурно обсуждали случай, когда пожарные не смогли подъехать к многоэтажке из-за установленного во дворе шлагбаума. Спасать пожилую пару пришлось очевидцам. После в городе запустили систему пропуска спецтехники «умный шлагбаум». Однако проблемы местами всё равно остались. На улице Садовой в ноябре прошлого года скорая не смогла проехать к белгородке с инсультом из-за шлагбаума, так как универсальных ключей у экстренных служб не было.