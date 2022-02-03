Пожарные не смогли быстро доехать к горящему дому из-за отсутствия дороги

Отметим, что проблемы наблюдались не только в частном секторе. В Белгороде ранее бурно обсуждали случай, когда пожарные не смогли подъехать к многоэтажке из-за установленного во дворе шлагбаума. Спасать пожилую пару пришлось очевидцам. После в городе запустили систему пропуска спецтехники «умный шлагбаум». Однако проблемы местами всё равно остались. На улице Садовой в ноябре прошлого года скорая не смогла проехать к белгородке с инсультом из-за шлагбаума, так как универсальных ключей у экстренных служб не было.